Туристов из РФ готовы принять лишь две страны Евросоюза

Как сообщает АТОР, из-за сохраняющейся высокой статистики новых случаев коронавируса в РФ, от туристических потоков из России хотят воздержаться, по крайней мере, в первой половине августа, практически все страны ЕС. Принимать россиян готовы только Хорватия и Мальта из всех европейских государств.

ЕС официально продлил временный запрет на въезд граждан РФ с 17 июля еще на две недели. Сообщается, что Хорватия и Эстония выступали за включение России в список стран, гражданам которых будет разрешен въезд в ЕС, но с их мнением не согласилось большинство.

С 1 августа Россия на взаимной основе возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. По словам руководителя Минтранса Евгения Дитриха, ведомство ведет переговоры о восстановлении авиасообщение еще с тремя десятками стран.

По официальным данным, в России за последние сутки выявлено 5 509 новых случаев коронавирусной инфекции. 129 человек скончались. Всего в России выявлено 834 499 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 802 летальных исхода, выздоровели 629 655 человек.