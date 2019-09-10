Туристов становится все больше. Почему так происходит?

Согласно отчету, количество международных прибытий с января по июнь в мире составило 671 миллион. Этот показатель на 30 миллионов больше, чем за аналогичный период в 2018 году.

На 8% вырос турпоток в страны Ближнего Востока, на 6% – в страны Азии и Тихоокеанского региона. В европейские страны за шесть месяцев этого года прибыло туристов на 4% больше, чем за аналогичный период в 2018 году.

В Северной Америке зафиксирован рост числа туристов на 2%, в Центральной Америке – на 1%. В Южной Америке количество прибытий сократилось на 5%, в том числе, из-за снижения выездных поездок из Аргентины, что отразилось на соседних направлениях.

В Африке число международных прибытий выросло на 3%. При этом Северная Африка (+9%) продолжает демонстрировать устойчивые результаты, в то время как динамика прибытий к югу от Сахары близка к нулю.

UNWTO объясняет рост числа туристов сильной экономикой, доступным авиасообщением, увеличенным количеством авиамаршрутов и значительным облегчением визовых режимов.