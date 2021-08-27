Удивительная Танзания

Самый популярный из способов приготовления, которые используют танзанийцы – на открытом огне. Кто хоть раз побывал в Танзании, наверняка обратил внимание на то, что приготовленная на мангале или гриле, на углях или дровах «уличная еда» в виде горячих блюд, закусок, лепешек и всевозможных изделий из теста, с использованием бананов, фруктов и овощей, фарша, курицы, рыбы и морепродуктов, является визитной карточкой этого государства. При этом выбор приготовленной таким образом пищи поражает.

Возможно, эта еда иногда выглядит необычно. Она не подается официантами на привычных тарелках и салфетками, но она, в отличие от распространенных в цивилизованных странах фастфудов, естественна и натуральна, а потому – полезна. Без заменителей, полсластителей, консервантов и усилителей вкуса – чистая еда!

Забавные и вкусные «мешкаки»

Очень популярно у танзанийцев мясо, приготовленное с дымком, наподобие привычных нам шашлыков, приготовленных на углях. Местные жители называют такое блюдо на языке суахили забавно звучащим словом «мешкаки». Я заметил, что танзанийцы, наделенные большим чувством юмора, называют словом «мешкаки» не только кусочки куриного мяса, нанизанного на шпажки и приготовленного обязательно на открытом огне, но и разъезжающих по улицам мотоциклистов, везущих одного, а то и двух пассажиров. Так на вопрос: «Что это за вид такси?» – вам могут ответить: «Это мешкаки», – ассоциируя людей, едущих на мотоцикле, с кусочками мяса на шпажке для гриля.

Обратив внимание на популярность у танзанийцев еды «с дымком», я заметил также, что порой это превращается в экологическую проблему. Этот, казалось бы, безобидный и признанный со времен еще каменного века способ приготовления встречается на каждом шагу и поражает своим размахом: это целые улицы и районы где можно встретить около сотни таких небольших мангалов и точек питания. Иногда, когда едешь по городу, издалека может показаться, будто, что-то горит, так как видишь облако дыма, сконцентрированное в одном месте. Когда подъезжаешь ближе, становится понятно, что это один из многочисленных рынков, где стоят торговцы, готовящие на открытом огне.