Удивительная Танзания
Загадочная и манящая Африка... В последние годы этот континент приобретает всё большую популярность. Международные эксперты наперебой твердят, что за Африкой будущее. Будущее, в которое стремятся Европа и США, Китай и Индия. Россия имеет давние связи с Африкой: культурные, исторические, экономические и политические. Призыв президента РФ Владимира Путина расширять взаимоотношения с африканскими странами воплотился в саммит Россия – Африка, состоявшийся в 2019 году в Сочи. Основная задача, стоящая на данном этапе – наполнить сотрудничество конкретными проектами.
Мне посчастливилось возглавить «Общество дружбы России с Танзанией». Само «Общество…» не занимается бизнесом, но помогает предпринимателям из разных стран найти друг друга. Начиная бизнес в Африке, предприниматели испытывают определенный дискомфорт, каких-то вещей не знают, нуждаются в поддержке местных властей. Те же проблемы есть у африканцев, начинающих бизнес в России. Мы намерены оказывать помощь и поддержку в таких случаях, ведя переговоры как с официальными структурами, так и на уровне «народной дипломатии».
Мечта об Африке
В детстве мы с друзьями, играя в парке, грезили Африкой и представляли себя в африканских джунглях, любой холм в нашем воображении превращался в Килиманджаро. Став взрослым состоявшимся человеком, я по-прежнему мечтал исследовать Африку и сделать что-то полезное для неё. Среди моих друзей есть те, кто много лет живет в Танзании, они многое рассказывали мне об этой красивой земле. Признаюсь, в данном случае общественная деятельность помогла осуществиться моей давней мечте – побывать в африканской стране, сохранившей древнюю культуру и самобытность. Танзания прекрасно соответствует таким запросам. Общепризнано, что некоторые из её национальных парков, признанные экологическими системами, остаются неизменными уже более миллиона лет.
Африка – слово, знакомое каждому с раннего детства, но что мы знаем о ней? Думается, не так уж и много. Первое – что там жарко. Второе – что там живет в естественных условиях множество животных, увидеть которых мы в своих широтах можем лишь в цирке или зоопарке. Танзания полностью подтверждает оба этих пункта. Но, присмотревшись внимательней, можно узнать многое о быте и традициях этой страны. Конечно же, географическое расположение отражается на жизни местного населения. «Лето круглый год» обусловливает буйность растительности и богатство животного мира, в том числе рыб и морских обитателей, что в свою очередь дает достаточно доступную, разнообразную и свежую пищу.
Самый популярный из способов приготовления, которые используют танзанийцы – на открытом огне. Кто хоть раз побывал в Танзании, наверняка обратил внимание на то, что приготовленная на мангале или гриле, на углях или дровах «уличная еда» в виде горячих блюд, закусок, лепешек и всевозможных изделий из теста, с использованием бананов, фруктов и овощей, фарша, курицы, рыбы и морепродуктов, является визитной карточкой этого государства. При этом выбор приготовленной таким образом пищи поражает.
Возможно, эта еда иногда выглядит необычно. Она не подается официантами на привычных тарелках и салфетками, но она, в отличие от распространенных в цивилизованных странах фастфудов, естественна и натуральна, а потому – полезна. Без заменителей, полсластителей, консервантов и усилителей вкуса – чистая еда!
Забавные и вкусные «мешкаки»
Очень популярно у танзанийцев мясо, приготовленное с дымком, наподобие привычных нам шашлыков, приготовленных на углях. Местные жители называют такое блюдо на языке суахили забавно звучащим словом «мешкаки». Я заметил, что танзанийцы, наделенные большим чувством юмора, называют словом «мешкаки» не только кусочки куриного мяса, нанизанного на шпажки и приготовленного обязательно на открытом огне, но и разъезжающих по улицам мотоциклистов, везущих одного, а то и двух пассажиров. Так на вопрос: «Что это за вид такси?» – вам могут ответить: «Это мешкаки», – ассоциируя людей, едущих на мотоцикле, с кусочками мяса на шпажке для гриля.
Обратив внимание на популярность у танзанийцев еды «с дымком», я заметил также, что порой это превращается в экологическую проблему. Этот, казалось бы, безобидный и признанный со времен еще каменного века способ приготовления встречается на каждом шагу и поражает своим размахом: это целые улицы и районы где можно встретить около сотни таких небольших мангалов и точек питания. Иногда, когда едешь по городу, издалека может показаться, будто, что-то горит, так как видишь облако дыма, сконцентрированное в одном месте. Когда подъезжаешь ближе, становится понятно, что это один из многочисленных рынков, где стоят торговцы, готовящие на открытом огне.
Как эколог, я не мог не заметить и еще одного факта: основной продукт горения в таких кухнях - это дрова или древесный уголь. Согласно национальному энергетическому отчету 85% пищи в Танзании приготавливается на древесных углях. Большой объём заготовки угля в стране происходит нелегально, принося потери в 500 тысяч гектаров ежегодно. Причем уголь редко встретишь в магазинах в привычной нам упаковке, зато его легко можно купить у так называемых «торговцев черным углем», которые ведут продажи на этих точках питания.
Развивать дружбу, беречь природу
Спрос на такое топливо привел меня к серьезной проблеме в Танзании – неконтролируемой вырубке лесов. Правительство области Линди, например, по результатам исследований Лесного агентства (TSF) в 2019 году потребовало от глав провинций приостановки выдачи новых лицензий на вырубку леса, чтобы проанализировать деятельность тех, кто такие лицензии уже имеет. Были замечены многочисленные нарушения границ вырубки и факты использования просроченных лицензий.
Конечно, такие проблемы в Танзании возникли не в один день. Нам легко понять страну, где есть богатый природный потенциал, и которой предстоит прожить определенный период, когда временные трудности будут преодолены. Мы сами еще очень хорошо помним 90-е годы, когда в России рушилась плановая советская экономика и в огромных трудностях создавалась новая – рыночная. Танзанийцы и по менталитету напоминают россиян – тот же оптимизм, легкость в восприятии действительности и умение подшутить над собой.
Новое танзанийское правительство не только смотрит в будущее с оптимизмом, но и старается сделать все, чтобы светлое будущее приблизить. 19 марта 2021 года в должность президента Танзании вступила Самия Сулуху. Имея экономическое образование, она понимает значимость международного сотрудничества. Главное, что Танзания открыта для диалога и готова к реализации общих проектов со странами, готовыми поделиться технологиями.
Возможно, вопрос можно было бы решить, предложив танзанийцам взамен традиционного древесного угля сжиженный газ или электрическую энергию. Здесь надежды возлагаются на помощь мирового сообщества, ведь недаром леса называют легкими планеты, их сохранение волнует всех. Нужно помнить, что леса Танзании – это не только древесина, это богатый растительный и животный мир, иногда уникальный, который также является ценностью всего человечества. Кроме того, в стране уже открыты два газовых месторождения. Запасы только одного из них, Сонго-Сонго, оцениваются почти в 7 млрд кубических метров. В районе этого месторождения построен газоперерабатывающий завод, откуда переработанный газ транспортируется по трубопроводу на расстояние 225 км на газовую электростанцию «Сонгаз», расположенную в Убунго, пригороде Дар-Эс-Салама. Эта электростанция удовлетворяет энергетические потребности Танзании примерно на 35%.
Также есть менее освоенное, но более крупное газовое месторождение Мнази-Бей, потенциальные объемы газа в котором оцениваются до полутриллиона кубических метров. Так что с природным потенциалом в этой стране всё хорошо, да и новые правители, в отличие от старых, не бездействуют.
В последнее время интересу к Танзании у россиян значительно вырос. Количество туристов, желающих посетить эту страну увеличилось почти в 200 раз. Где-то по официальным межправительственным каналам, где-то путем народной дипломатии, силами энтузиастов и бизнесменов, определяется круг вопросов, решение которых может принести пользу обеим сторонам, а главное – защитить уникальную, во многих местах сохранившую первозданность, природу этой страны.
Вернувшись в Россию, я часто мысленно уношусь то на торговую площадь африканского города, то в величественный покой и прохладу джунглей, то на сказочно красивые пляжи Индийского океана. Незабываемое путешествие. Моя мечта увидеть настоящую Африку сбылась. Тем же, кто, возможно, продолжает об этом мечтать, могу посоветовать – выберите местом очередного отпуска Танзанию, которая оставит вам множество интересных впечатлений и добрых воспоминаний об этой, не побоюсь этого слова, «магической» стране.