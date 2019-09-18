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Путешествия

«Уральские авиалинии» открывают новый беспосадочный рейс Владивосток - Екатеринбург

18 сентября 2019
Уральские авиалинии
Рейс будет выполняться на новом самолете Airbus A320neo

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Владивостоком с 25 ноября 2019 года. Это стало возможным благодаря появлению в парке авиаперевозчика нового самолета Airbus A320neo, который может находиться в воздухе с полной загрузкой до 8 часов. 

«Уральские авиалинии» – это единственная авиакомпания, которая предлагает пассажирам беспосадочный перелет из Владивостока в Екатеринбург. Новый прямой рейс дополнит уже имеющиеся на маршруте три рейса в неделю, которые выполняются с промежуточной посадкой в Иркутске. Пассажиры будут экономить более двух часов времени, которые они ранее проводили в пути. 

 Полеты будут выполняться по понедельникам: 

  • Рейс U6-572 Владивосток - Екатеринбург 05:30 - 08:25, время в пути: 7 часов 55 минут.
  • Рейс U6-571 Екатеринбург – Владивосток 15:50 - 04:00, (вылеты с 18 ноября), время в пути: 7 часов 10 минут;

Стоимость перелета в эконом-классе от 17 963 рублей в одну сторону и от 31 766 рублей – туда/обратно. Также действуют субсидированные тарифы – от 6 400 рублей в одну сторону и 12 800 рублей - туда/обратно. 

Авиабилеты уже в продаже, их можно приобрести на сайте uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.

В этом году «Уральские авиалинии» вновь вошли в число претендентов на победу во всероссийском голосовании National Geographic Traveler Awards 2019 в номинации «Лучшая российская авиакомпания». Отдать свой голос можно здесь.

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