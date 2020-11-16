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Путешествия

«Уральские авиалинии» возобновили рейсы из Москвы в ОАЭ

National Geographic Россия
16 ноября 2020
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Ночная панорама Дубай Марины
Фото: Evgeni Fabisuk
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«По-соседски»
Фото: Evgeni Fabisuk
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Бурдж-Халифа, самое высокое здание планеты
Фото: Andrey Ushakov
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Марина Торгашова
Фото: Dubai Frame – уникальная в своем роде конструкция, состоящая из двух 150-метровых стеклянных башен, вершины которых соединены 93-метровым мостом.
Перелеты по маршруту Москва — Дубай будут выполняться по пятницам

Первый рейс состоялся 13 ноября. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя авиакомпании, перевозчик планирует выполнять по одному рейсу в неделю — по пятницам.

Согласно расписанию на сайте «Уральских авиалиний», рейсы в Дубай запланированы до 15 января 2021 года включительно. Стоимость перелета начинается от 15 435 рублей на человека.

В 2019 году «Уральские авиалинии» перевезли 9 616 908 пассажиров, что позволило им войти в топ-5 среди всех российских авиакомпаний.

Ранее о намерении возобновить перелеты из ОАЭ в Москву объявила авиакомпания Etihad.

Посмотрите на самый большой в мире танцующий фонтан, который недавно открылся в Дубае.

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