Усть-Цильма – путешествие сквозь века

Усть-Цильма – центр старообрядческой культуры, старинное село искусных охотников и рыболовов, расположенное в ста километрах от Полярного круга на правом берегу реки Печоры. Здесь сохранились в первозданном виде богатства нематериального культурного наследия старообрядцев. Это песни, плачи, сказы, традиции и уникальный костюм, наполненный особым сакральным смыслом.

В год 100-летнего юбилея Республики Коми красавица Усть-Цильма объявлена столицей межрегионального туристского и историко-культурного проекта «Серебряное ожерелье России». Символично, что именно в Год культурного наследия народов России жемчужина Севера отмечает свой юбилей – 480 лет! Рассказываем, о чем стоит знать перед поездкой в Усть-Цильму.

В самом центре села на Народной поляне расположен Историко-мемориальный музей А.В. Журавского. Он как обширная энциклопедия познакомит любопытного гостя с основанием Усть-Цилемской слободки, развитием нынешней Усть-Цильмы, историей появления и распространения старообрядчества на Нижней Печоре, природными богатствами и многим другим.

Здесь находится более 30 тысяч экспонатов, собранных сотрудниками и местными жителями за 59 лет его существования! Среди них вы обнаружите и кости мамонта, и древнеправославные рукописные и старопечатные книги и иконы, и коллекцию изобразительного искусства, в том числе работу русского сказочника и художника Сергея Писахова.

Фото: Анелия Лянцевич

Войдя в него, вы сразу поймете, что это не просто музей, где хранятся редкие артефакты, а дом выдающегося ученого и исследователя Севера – Андрея Владимировича Журавского. Дом часто называют «форпостом науки на Севере», поскольку именно здесь известный ученый организовал первое научное учреждение в Приполярной России, здесь проводил свои исследования. И в этом здании трагически оборвалась жизнь ученого. Сегодня любой желающий может познакомиться с жизнью, трудами и наследием А.В. Журавского, пройдя по залам мемориальной экспозиции.

Интересный факт В начале 2022 года Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А. В. Журавского был номинирован на международную премию «ŽIVA» в Сербии.

Родовые дома

Если вы хотите увидеть, с чего начинается Усть-Цильма, обязательно посетите знаменитые родовые дома. Чтобы получить этот статус, владельцам необходимо проделать большую изыскательскую работу в архивах по восстановлению родословной семьи, выявить знаменитых ее представителей, а также оформить документы для получения специального паспорта.

Родовые дома – не музеи, в них до сих пор живут люди. Здесь бережно хранится множество семейных реликвий: различная хозяйственная утварь, богослужебные книги, иконы, промысловые инструменты, письма и другие свидетели родовой памяти – эти старинные вещицы, зачастую сделанные своими руками, простенькие на взгляд посторонних, но бесценные для семьи.

Фото: Анелия Лянцевич

Одним из старейших известных родовых домов в Усть-Цильме является дом Оськиных-Караванновых 1837 года постройки. Это деревянный двухэтажный дом-двор с 19 окнами и заулком. Он украшен искусными полотенцами и причелинами с прорезной резьбой. В 2022 году ему исполняется 185 лет!

Гостеприимные хозяева таких домов рады поведать путешественникам свои семейные истории и с радостью приглашают посетить их обитель – кладезь традиционного быта старообрядцев.

Усть-Цилемская горка

И по сей день жизнь устьцилем тесно переплетена с многовековыми песенными, обрядовыми и танцевальными традициями. Ярким примером тому служит Усть-Цилемская горка – весенне-летнее обрядовое торжество, июльский праздник предсенокосных хороводов средневековой Руси.

Говорят, в год, когда не пройдет Горка, наступит конец света.

Горка собиралась три раза в год по большим праздникам: на Николин день, Иванов и главная – на Петров день. Раньше для праздника выбирали возвышенность на берегу реки, лугу или в центре села. В таких местах водили, так называемые «Ярилины горки», древние хороводы в честь Ярилы – божества плодородия. Отсюда и название.

Хороводы водили в течение дня до трех раз: на утренний Горке главными участниками были девушки, днем – хороводы водили девушки-невесты и молодицы первого года замужества. Рядом юноши устраивали игры и состязались в борьбе – красовались перед нарядными устьцилемочками, а вечером собирались все жители села.

Фото: Анелия Лянцевич

И сейчас стать участником хороводов может не каждый, зато увидеть это действо стоит хотя бы раз в жизни! Горочный хоровод – это своего рода сюита, каждая фигура которой отделена паузой от предыдущей и должна кем-то возглавляться. Горка, сплетаясь непрерывными вереницами, расходится по улице шелковыми гирляндами.

На протяжении всего гуляния одна фигура сменяет другую, с поклонами, медленными переходам, изображая старые семейные обычаи. Кстати, раньше гуляния определяли будущее молодых девушек и юношей – праздник сопровождался выбором жениха и невесты.

Спирали в горочных хороводах – символ цикличности, поворота времени, непрерывного движения жизни, с которым теснейшим образом связана идея материнства и женского подносящего в начала.

Усть-Цилемский костюм

Костюм любит, уважает, ценит и бережно хранит каждая его обладательница. В нем немало элементов и скрытых смыслов. Например, крупные складки на задней части сарафана, придают женщине округлые формы, что в старые времена особенно ценилось у мужчин.

Фото: Анелия Лянцевич

Устьцилема говорят: «Спереди должна быть баба, а со спины лошадь».

Брошь, скрепляющая борты рукавов-рубахи на груди, должна быть как можно ярче и красивее, чтобы уберечь от сглаза. Узлы, коих в костюме немало, делаются для того, чтобы нечистая сила в них запуталась. Их вяжут на сарафане, поясе и даже цепях.

Фото: Анелия Лянцевич

Главным элементом женских головных уборов был и остается плат, который носили с младенчества до последних дней земной жизни. Он был первым подарком девочке от крестной вместе с нательным крестиком и поясом при крещении.

Ношение платка было знаком приличия девушки, выражение «утерять с головы плат» характеризовало девушек легкого поведения.

Фото: Александр Кавиев

На покупку платка не жалели денег, мужчины закупали самые дорогие, расшитые золотыми нитями, которые привозили на Крайний Север из восточных стран. Женщины ценят его до сих пор, если во время гуляний пойдет дождь, каждая уважающая себя устьцилемка, поднимет подол сарафана над головой, чтобы защитить старинный плат от влаги.

Пусть реже, но и сейчас в селе надевают наряд не только на горочные гуляния, но и на второй день свадьбы, невесты стараются соблюдать традицию и в XXI веке. Еще бы, по своей красоте он не уступает белому свадебному платью!

Кстати, познакомиться с традиционным костюмом может каждый! В Историко-мемориальном музее А.В. Журавского для гостей придумали специальную программу – «Одевание». Вам не просто расскажут о костюме, а нарядят в него. Ощущения не сравнятся ни с одним самым модным современным платьем, будь то выпускное или даже свадебное.

В костюме хочется держать голову выше и не потому, что узел от платка под косой не дает ее опустить, а из-за того, что весь наряд подтягивает стать, придает ощущение сопричастности к древней русской культуре.

Как вы думаете, что значит выражение «красивый бес на бабу влез»? В первой трети XX века молодые девушки стали носить сарафан под грудью, тем самым значительно подчеркивая ее. У прошлого поколения это вызывало бурю недовольства, такая одежда считалась для староверов «греховной», его называли: «срамной сарафан». Так и появилась загадка: «красивый бес на бабу влез». Мотивацией к разработке сарафана с заниженной линией груди могла стать разница в численности полового состава населения – преимущественно женщин, вызванное ходом первой мировой и гражданской войнами. Как итог, сарафан прочно вошел в обиход первоначально в качестве повседневной, а затем и праздничной одежды.

480-летие села Усть-Цильма

Юбилей жемчужины Русского Севера станет грандиозным праздником, который соберет жителей и выходцев района, гостей, туристов и путешественников. Как и каждый год, народные гуляния в старинном селе станут местом единения людей и возрождения древних традиций, прикоснуться к которым сможет каждый.

В этом году запланированы масштабные праздничные мероприятия и насыщенная деловая программа. Главные события состоятся в день проведения Усть-Цилемской горки. По устоявшейся традиции 11 июля на берегу Печоры пройдет «Петровщина». Кульминацией станут обрядовые хороводы, песни и гуляния 12 июля.

Фото: Юрий Кабанцев

Республика Коми ждет каждого, кто хочет открыть для себя старинный мир старообрядчества и воочию увидеть красоту Горки!