UTair разрешила провозить собак и кошек на пассажирских креслах

Авиакомпания Utair («ЮТэйр») существенно улучшила условия перевозки домашних животных. Уже с сентября 2021 года собак и кошек разрешено перевозить на пассажирских креслах — на соседнем от хозяина месте, но обязательно у окна.

Заявка оформляется на этапе покупки: бронируя место для себя, пассажир сразу же должен оформить авиабилет и на животное. Сейчас сделать это можно в кассах авиакомпании в аэропорту не позднее, чем за 48 часов до вылета, но в ближайшее время такая возможность появится на сайте и в мобильном приложении.