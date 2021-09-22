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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
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Путешествия

UTair разрешила провозить собак и кошек на пассажирских креслах

Анастасия Баринова
22 сентября 2021
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Фото: Pxfuel
Нововведение облегчает возможности путешествия с животными.

Авиакомпания Utair («ЮТэйр») существенно улучшила условия перевозки домашних животных. Уже с сентября 2021 года собак и кошек разрешено перевозить на пассажирских креслах — на соседнем от хозяина месте, но обязательно у окна.

Заявка оформляется на этапе покупки: бронируя место для себя, пассажир сразу же должен оформить авиабилет и на животное. Сейчас сделать это можно в кассах авиакомпании в аэропорту не позднее, чем за 48 часов до вылета, но в ближайшее время такая возможность появится на сайте и в мобильном приложении.

Питомцу на борту потребуется жесткий контейнер размером до 55×40×40 см с надежным запирающим устройством. Чтобы ему было легче перенести полет, габариты клетки должны позволять ему встать в полный рост, повернуться вокруг себя. При этом вес животного вместе с переноской не должен превышать 20 кг. На все время полета переноска закрепляется ремнями безопасности.

Эти нововведения сильно упрощают жизнь тех путешественников, кому нужно лететь с домашним питомцем. В 2019 году всеобщее внимание привлекла история с «толстым котом» весом 8,5 кг, которого другая российская авиакомпания запретила брать в салон. На тот момент у большинства авиаперевозчиков действовало ограничение до 8 кг; исключением среди российских авиалиний были «ЮТэйр» и «Нордавиа» (10 и 12 кг соответственно).

«Мы с большим уважением и заботой относимся к нашим четвероногим пассажирам и рады, что путешественники с животными отдают предпочтение Utair. Понимаем, что хозяева не хотят оставлять любимцев в незнакомой для них обстановке и подвергать стрессу, поэтому расширяем нормы провоза животных на борту и делаем полет удобнее — в соответствии с правилами авиационной безопасности», — глава компании Олег Семенов.

Еще одним шагом в этом направлении стало увеличение максимального числа животных в салоне до 10: это нововведение действует с прошлого года. Кроме того, компания сохраняет бесплатные условия перевозки животных-поводырей, сопровождающих пассажиров с ограниченной мобильностью и рядом других нарушений здоровья.

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