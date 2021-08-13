Уверенный турист или приятный собеседник: выбираем лучшие направления путешествий по уровню английского
Каждый человек имеет личный ответ на вопрос о преимуществах и недостатках путешествий со знанием английского языка. С одной стороны, жертвой мощного инструмента коммуникации может пасть дух романтики и авантюризма, а с другой, — английский может стать ключиком к приключениям нового уровня. Знание английского позволяет действовать без оглядки на риски внештатных ситуаций, получить расширенный доступ к локальной инфраструктуре и возможностям безграничного общения.
Где может понадобиться английский?
Распространение английского языка тесно связано с территориальной экспансией Британской империи, где он сохранил статус родного или официального даже после обретения колониями независимости — США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Пакистан, Нигерия и других. Россия относится к странам со средним уровнем владения языком, занимая 41-е место между Кубой и Албанией, согласно исследованию English First от 2020 года.
Сегодня для путешествий россиянам открыты направления, в которых владение английским языком во многом ограничивается представителями сферы услуг. В путешествие можно смело отправляться, вооружившись разговорниками и словариками. Однако в том случае, если вы уже владеете английским, место в чемодане можно освободить для более полезных вещей.
А вы знали?
Любой язык — это ограниченная система заданных речевых конструкций — прагмалингвистических формул (ПЛФ), например, долженствования, желания, определений. Порядка 400 формул достаточно, чтобы генерировать любое количество предложений во всех ситуациях на уровне владения носителей языка. Но не пугайтесь такого объема, ведь знание уже 90 формул позволит вам заговорить в путешествии на уровне уверенного туриста, а 280 — приятного собеседника.
Мы подготовили для вас экспресс-тест на знание английских речевых формул совместно со Skillbox, где запустилось направление по изучению английского языка вместе с онлайн-школой КЭСПА. Методику школы отличает фокус на изучении речевых формул с корректной ассоциативной привязкой к конструкциям родного языка, что позволяет ученикам эффективно преодолевать языковой барьер.
Тест определит ваш уровень владения ПЛФ и подскажет подходящие направления для путешествий.
Вопрос 1 — Проходим таможню
What is the purpose of your visit?
I am come to travel.
Неверно!
I came travelling.
Неверно!
I came to travel.
Верно!
Вопрос 2 — Размещаемся в отеле
How long will you be staying for?
I should be staying for three days.
Неверно!
I am staying for three days.
Верно!
I am stand for three days.
Неверно!
Вопрос 3 — В ресторане с семьей
What would your kids like to order?
My daughter would like to try sandwiches, and my son – a burger.
Верно!
My daughter is ought try sandwiches, and my son – a burger.
Неверно!
My daughter order sandwiches, and my son order a burger.
Неверно!
Вопрос 4 — Делаем покупки
Do you have our local currency to pay for the souvenir?
Yes, we are have some.
Неверно!
Yes, we to have some.
Неверно!
Yes, we have some.
Верно!
Вопрос 5 — Делимся впечатлениями
Did you enjoy the excursion?
No, I lost my room key, and the weather had being awful.
Неверно!
No, I’ve lost my room key, and the weather was awful.
Верно!
No, I lose my room key, and the weather was awful.
Неверно!
Результаты
0-1 правильный ответ — Нужно подтягивать знания и спасаться разговорниками. Поездка без знания языка в новую среду может обернуться хлопотами даже в стандартных туристических ситуациях, например, при прохождении таможни и регистрации в отеле. Для комфортного путешествия можно отправиться в русскоговорящие страны: Молдову, Армению, Азербайджан и Черногорию.
2-3 правильных ответа — Поздравляем, вы сможете общаться на уровне уверенного туриста. Рекомендуем присмотреться к Греции и Болгарии, жители которых обладают высоким уровнем владения английским. Вы точно не останетесь без интересных знакомств и приятных собеседников.
4-5 правильных ответов — С такими знаниями английского в путешествии вы не пропадете! Рекомендуем присмотреться к доступным сейчас странам с высоким уровнем владения английским, где можно будет попрактиковать свои знания и не потеряться даже в нетуристических локациях: Кипр, Хорватия, Венгрия и Румыния.