Уверенный турист или приятный собеседник: выбираем лучшие направления путешествий по уровню английского

Распространение английского языка тесно связано с территориальной экспансией Британской империи, где он сохранил статус родного или официального даже после обретения колониями независимости — США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Пакистан, Нигерия и других. Россия относится к странам со средним уровнем владения языком, занимая 41-е место между Кубой и Албанией, согласно исследованию English First от 2020 года.

Сегодня для путешествий россиянам открыты направления, в которых владение английским языком во многом ограничивается представителями сферы услуг. В путешествие можно смело отправляться, вооружившись разговорниками и словариками. Однако в том случае, если вы уже владеете английским, место в чемодане можно освободить для более полезных вещей.