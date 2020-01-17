В Шереметьево открылся новый терминал с пропускной способностью 20 млн пассажиров в год: фото
Пассажирский терминал С построен в рамках долгосрочной программы развития аэропорта и входит в состав северного терминального комплекса (терминалы B, C).
Он представляет из себя современный аэровокзальный комплекс, который состоит из: основного 7-этажного здания АВК общей площадью 127 тысяч квадратных метров, перрона и шестиуровневого паркинга на 2500 машиномест, соединенного с терминалом крытым пешеходным переходом.
Терминал С объединен с Терминалом B. Стыковка корпусов «под одной крышей» стала одной из сложнейших особенностей строительства, сообщает официальный сайт аэропорта. Единство зданий позволяет пассажирам пользоваться сервисными и техническими возможностями сразу двух терминалов, а трансферным пассажирам за минимальное время перемещаться между терминалами через транзитную зону.
Пропускная способность терминала – 20 млн человек в год
Интерьер Терминала С является плавным и логичным продолжением уже существующего Терминала В и основан на конструктивистских принципах и идеях Якова Чернихова, визуальном языке Эль Лисицкого, Константина Мельникова и Александра Родченко, графических решениях Любови Поповой и Ольги Розановой. В качестве одного из декоративных настенных панно использована экспериментальная футуристическая поэма Велимира Хлебникова «Заклятие смехом».
Конструктивистские идеи в интерьере также интерпретированы современными медиа-инсталляциями, благодаря которым пассажиры получают впечатление о России как о стране с богатейшим историко-культурным наследием. В интерьере предусмотрена установка арт-объектов и декоративных настенных панно, посвященных истории русской авиации и её героям. А на информационных стендах впервые применены логотипы с портретом А.С. Пушкина, имя которого Международный аэропорт Шереметьево носит с 5 июня 2019 года.
Проектирование и строительство терминала длилось 33 месяца – с апреля 2017 года по январь 2020 года.