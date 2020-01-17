Интерьер Терминала С является плавным и логичным продолжением уже существующего Терминала В и основан на конструктивистских принципах и идеях Якова Чернихова, визуальном языке Эль Лисицкого, Константина Мельникова и Александра Родченко, графических решениях Любови Поповой и Ольги Розановой. В качестве одного из декоративных настенных панно использована экспериментальная футуристическая поэма Велимира Хлебникова «Заклятие смехом».

Конструктивистские идеи в интерьере также интерпретированы современными медиа-инсталляциями, благодаря которым пассажиры получают впечатление о России как о стране с богатейшим историко-культурным наследием. В интерьере предусмотрена установка арт-объектов и декоративных настенных панно, посвященных истории русской авиации и её героям. А на информационных стендах впервые применены логотипы с портретом А.С. Пушкина, имя которого Международный аэропорт Шереметьево носит с 5 июня 2019 года.

Проектирование и строительство терминала длилось 33 месяца – с апреля 2017 года по январь 2020 года.