В аэропорты России могут вернуться курительные зоны

Депутаты вернулись к вопросу о возможности создания в аэропортах курительных комнат. В настоящее время на территории и в помещениях аэропортов курение запрещено.
Однако, по данным всероссийского опроса ВЦИОМ, 33% россиян не соблюдают запрет на курение в общественных местах. Еще 37% пассажиров нескольких крупных российских авиаузлов лично сталкивались с нарушителями запрета.
Кроме того, не имеющий курительных зон аэропорт теряет свою привлекательность для курящих пассажиров (особенно для транзитных), и при возможности выбора они летят через другие авиаузлы.
Законопроект №119575-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и в Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"» был предложен Боярским в ноябре 2017 года и в первом чтении принят в июле 2019 года.
Во вторник документ был принят во втором чтении. Решено, что в транзитных зонах аэропортов могут быть оборудованы специальные комнаты для курения при условии, что в этом изолированном помещении будут непрозрачные стены, мощные системы вентиляции, а также плакаты о вреде курения и пропаганде здорового образа жизни.
Позицию Боярского поддерживает психиатр-нарколог Алексей Казанцев: по его словам, создание таких зон поможет оградить курильщиков от обычных граждан.
Среди звучавших ранее предложений – сделать курительные комнаты платными. При этом внесенная ранее поправка о приравнивании систем нагревания табака и электронных сигарет к обычным сигаретам и наложении на них тех же ограничений, что существуют для табачных изделий, отменена. Из этого следует, что использовать электронные сигареты будет разрешено вне зависимости от наличия курительных помещений.
В третьем и окончательном чтении законопроект будет включен в повестку дня заседания Госдумы 12 декабря.