В аэропорты России могут вернуться курительные зоны

Среди звучавших ранее предложений – сделать курительные комнаты платными. При этом внесенная ранее поправка о приравнивании систем нагревания табака и электронных сигарет к обычным сигаретам и наложении на них тех же ограничений, что существуют для табачных изделий, отменена. Из этого следует, что использовать электронные сигареты будет разрешено вне зависимости от наличия курительных помещений.

В третьем и окончательном чтении законопроект будет включен в повестку дня заседания Госдумы 12 декабря.