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Путешествия

В Арктике нашли бочку с кофе столетней выдержки

18 октября 2019
Леонид Круглов
Фото: leonidkruglov/instagram.com
Находку обнаружили исследователи Русского географического общества во время полярной экспедиции.

Ученые наткнулись на остатки зимовья американской полярной экспедиции Эвелина Болдуина, прошедшей в 1902 году. Среди находок оказалась бочка с отлично сохранившимися кофейными зернами. Об этом в своем инстаграме сообщил путешественник Леонид Круглов.

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Остатки зимовья американской полярной экспедиции Эвелина Болдуина 1902 года. Море постепенно разрушает берег и скоро эти уникальные постройки могут исчезнуть. Мы сделали тут много интересных находок, как например, эта бочка с прекрасно сохранившимися кофейными зёрнами, и многое другое, о чем я расскажу в следующем посте #frozenworld #арктика#polarexpedition #polarregion #russianarctic #arctic#земляфранцаиосифа #franzjosefland#droneup #dronepals #droneoftheday#russia_pics

Публикация от Leonid Kruglov Official (@leonidkruglov)

Круглов отметил, что американцы основательно подготовились к походу: в их распоряжении было несколько лагерей в Арктике, 420 сибирских собак, 15 пони и более 60 саней.