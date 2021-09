В Британии можно пожить в домике Винни-Пуха

Он создан художником, иллюстрировавшим диснеевский мультфильм!

deep in the Hundred Acre Wood, there was a house fit for a bear 🍯



celebrate Pooh’s 95th anniversary in a home curated by Disney appointed Winnie the Pooh illustrator, Kim Raymond



UK residents can request to book this stay on september 20 at 2pm BST: https://t.co/Vfojxc7LNm pic.twitter.com/rfgtm5mPpy