В Британии можно пожить в домике Винни-Пуха

Ким называет его «Bearbnb», от английского слова «bear», «медведь». Он сам разработал весь интерьер, максимально приблизив к мультипликационному. При этом апартаменты полностью оборудованы для семейного отдыха четырех человек: здесь есть двуспальная кровать на первом этаже и двухъярусные кровати в мезонине. Душ и туалет находятся в пристройке неподалеку. Гости могут совершить экскурсию по Чудесному лесу, поиграть в любимые игры Пуха и его друзей, отведать блюда местной кухни.

Согласно внутренним правилам, им также рекомендуется «несколько раз вздремнуть» в уютных креслах; «небольшой перекус» лучше планировать на 11 часов утра, но от горшочков с медом «руки надо держать подальше». Курить нельзя, «чтобы не расстраивать пчел»; домашние животные – за исключением крошки Ру, ослика Иа, Пятачка и Тигры – запрещены.