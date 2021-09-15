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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Путешествия

В Британии можно пожить в домике Винни-Пуха

Анастасия Баринова
15 сентября 2021
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Фото: Henry Woide/Kim Raymond/Airbnb
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Фото: Kim Raymond/Disney
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Фото: Henry Woide/Kim Raymond/Airbnb
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Фото: Henry Woide/Kim Raymond/Airbnb
Он создан художником, иллюстрировавшим диснеевский мультфильм!

В 1926 году Алан Милн выпустил свою первую книгу о медвежонке Винни-Пухе, который потом прославился на весь мир. Иллюстрации Эрнеста Шепарда были адаптированы для серии диснеевских мультфильмов с сохранением оригинальной эстетики, и последние 30 лет этакой адаптацией занимается британский художник Ким Рэймонд. К 95-летию знаменитого персонажа он создал апартаменты в стиле Винни-Пуха, которые можно снять через сервис Airbnb.

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Henry Woide/Kim Raymond/Airbnb | Kim Raymond/Disney

Действие книг о Пухе происходит в Стоакровом лесу (англ. The Hundred Acre Wood). В переводе Бориса Заходера на русский язык местность была названа «Чудесный лес». Принято считать, что прототипом является лес Эшдаун, расположенный рядом с купленной Милнами в 1925 году фермой Кочфорд в графстве Восточный Сассекс. Туристический домик построен именно в этом лесу.

Ким называет его «Bearbnb», от английского слова «bear», «медведь». Он сам разработал весь интерьер, максимально приблизив к мультипликационному. При этом апартаменты полностью оборудованы для семейного отдыха четырех человек: здесь есть двуспальная кровать на первом этаже и двухъярусные кровати в мезонине. Душ и туалет находятся в пристройке неподалеку. Гости могут совершить экскурсию по Чудесному лесу, поиграть в любимые игры Пуха и его друзей, отведать блюда местной кухни.

Согласно внутренним правилам, им также рекомендуется «несколько раз вздремнуть» в уютных креслах; «небольшой перекус» лучше планировать на 11 часов утра, но от горшочков с медом «руки надо держать подальше». Курить нельзя, «чтобы не расстраивать пчел»; домашние животные – за исключением крошки Ру, ослика Иа, Пятачка и Тигры – запрещены.

Первоначальная стоимость размещения составляет около 100 фунтов (около 10 000 рублей) за ночь. Бронирование откроется 20 сентября и пока доступно только тем, кто живет в Великобритании. Узнайте о самых необычных отелях мира.

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