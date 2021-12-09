В честь 20-летия канала National Geographic Россия по всей стране установили желтые рамки
Телеканал National Geographic отмечает 20 лет вещания в России. В честь этого события запущен масштабный проект, призванный привлечь внимание к природным и рукотворным чудесам страны. Инсталляции в виде желтых рамок – элемента знаменитого логотипа National Geographic – установлены в 20 самых красивых местах.
Юбилейные арт-объекты появились как в живописных уголках, куда сложно добраться обычному туристу – у подножья Эльбруса, в ущелье в Северной Осетии и у вулкана на Камчатке, – так и на фоне популярных достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.
Информация обо всех выбранных достопримечательностях, а также фотографии и видеоматериалы с инсталляциями, будут размещены на сайте и в соцсетях телеканала, а по завершении проекта в эфире телеканала покажут обзорный видеоролик.
Вот полный список мест, к которым телеканал National Geographic Россия решил привлечь особое внимание:
- Мамисонское ущелье в Северной Осетии;
- гора Бермамыт с видом на Эльбрус;
- гора Мусса-Ачитара в Домбае;
- мраморный каньон Рускеала в Карелии;
- Териберка на Кольском полуострове;
- перевал с видом на Вилючинский водопад на Камчатке;
- Корякский вулкан;
- берег Тихого океана на территории сёрф-лагеря Snowave Kamchatka;
- республика Дагестан: горный аул Гамсутль, сторожевые башни аула Гоор и смотровая площадка около села Харачи с видом на Ирганайское водохранилище;
- смотровая площадка бухты Ая с видом на Байкал на территории Прибайкальского национального парка;
- музей-заповедник «Дивногорье» в Воронежской области;
- смотровая площадка с видом на горы Красной Поляны на территории ресторана «Яблоки Печем»;
- набережная канала Грибоедова с видом на Семимостье в Санкт-Петербурге;
- центр семьи «Казан» в Казани;
- музей-заповедник «Парк Монрепо» в Выборге;
- Останкинская телебашня;
- территория музея-заповедника «Кижи»;
- арт-парк «Никола-Ленивец» в Калужской области.