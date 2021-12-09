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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Путешествия

В честь 20-летия канала National Geographic Россия по всей стране установили желтые рамки

Анастасия Баринова
09 декабря 2021
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Корякский вулкан
Фото: National Geographic Россия
ирганайское водохранилище_1.jpg
Ирганайское водохранилище
Фото: National Geographic Россия
кижи_h.png
Кижи
Фото: National Geographic Россия
казань.png
Казань
Фото: National Geographic Россия
домбай_h.jpg
Домбай
Фото: National Geographic Россия
Акция в честь юбилея телеканала привлекает внимание к достопримечательностям страны.

Телеканал National Geographic отмечает 20 лет вещания в России. В честь этого события запущен масштабный проект, призванный привлечь внимание к природным и рукотворным чудесам страны. Инсталляции в виде желтых рамок – элемента знаменитого логотипа National Geographic – установлены в 20 самых красивых местах. 

Юбилейные арт-объекты появились как в живописных уголках, куда сложно добраться обычному туристу – у подножья Эльбруса, в ущелье в Северной Осетии и у вулкана на Камчатке, – так и на фоне популярных достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

«В этом году телеканал National Geographic празднует юбилей – 20 лет вещания в России. Нам очень хотелось сделать это событие особенным, и мы решили с помощью инсталляций привлечь внимание к невероятным и необычным местам, которые есть в России. Надеемся, это вдохновит наших зрителей совершать открытия, путешествовать и ценить красоту, которая нас окружает», – генеральный директор компании Disney в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Кахабер Абашидзе.

Информация обо всех выбранных достопримечательностях, а также фотографии и видеоматериалы с инсталляциями, будут размещены на сайте и в соцсетях телеканала, а по завершении проекта в эфире телеканала покажут обзорный видеоролик.

монрепо.jpg
Монрепо
Фото: National Geographic Россия
останкино.jpg
Останкино
Фото: National Geographic Россия
рускеала.jpg
Рускеала
Фото: National Geographic Россия
Никола-ленивец.jpg
Никола-Ленивец
Фото: National Geographic Россия
эльбрус.jpg
Эльбрус
Фото: National Geographic Россия

Вот полный список мест, к которым телеканал National Geographic Россия решил привлечь особое внимание:

  • Мамисонское ущелье в Северной Осетии;
  • гора Бермамыт с видом на Эльбрус;
  • гора Мусса-Ачитара в Домбае;
  • мраморный каньон Рускеала в Карелии;
  • Териберка на Кольском полуострове;
  • перевал с видом на Вилючинский водопад на Камчатке;
  • Корякский вулкан;
  • берег Тихого океана на территории сёрф-лагеря Snowave Kamchatka;
  • республика Дагестан: горный аул Гамсутль, сторожевые башни аула Гоор и смотровая площадка около села Харачи с видом на Ирганайское водохранилище;
  • смотровая площадка бухты Ая с видом на Байкал на территории Прибайкальского национального парка;
  • музей-заповедник «Дивногорье» в Воронежской области;
  • смотровая площадка с видом на горы Красной Поляны на территории ресторана «Яблоки Печем»;
  • набережная канала Грибоедова с видом на Семимостье в Санкт-Петербурге;
  • центр семьи «Казан» в Казани;
  • музей-заповедник «Парк Монрепо» в Выборге;
  • Останкинская телебашня;
  • территория музея-заповедника «Кижи»;
  • арт-парк «Никола-Ленивец» в Калужской области.
«Через рамки открывается вид на природные и рукотворные чудеса, впечатляющие красотой и инженерной мыслью, которые стоит ценить и беречь. Миссия телеканала National Geographic – рассказывать вам все самое интересное об окружающем мире и вдохновлять вас на исследования и путешествия, знакомство с выдающимися людьми и заботу о планете. Продолжайте открывать Россию и весь мир вместе с нами!» – редакция телеканала.
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