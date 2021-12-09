В честь 20-летия канала National Geographic Россия по всей стране установили желтые рамки

Акция в честь юбилея телеканала привлекает внимание к достопримечательностям страны.

Телеканал National Geographic отмечает 20 лет вещания в России. В честь этого события запущен масштабный проект, призванный привлечь внимание к природным и рукотворным чудесам страны. Инсталляции в виде желтых рамок – элемента знаменитого логотипа National Geographic – установлены в 20 самых красивых местах.

Юбилейные арт-объекты появились как в живописных уголках, куда сложно добраться обычному туристу – у подножья Эльбруса, в ущелье в Северной Осетии и у вулкана на Камчатке, – так и на фоне популярных достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.