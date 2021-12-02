В доме из «Один дома» теперь можно пожить. И не одному

В 1990 году на экраны вышел голливудский фильм «Один дома». История о мальчике, который остался один в Рождество, влюбила в себя миллионы людей на всей планете, которые до сих пор пересматривают фильм в канун Рождества – на зимние праздники приходится пик популярности фильма каждый год.
Нынешние владельцы того самого особняка, где Кевин мучил бандитов ловушками, решили порадовать всех фанатов фильма, и выставили дом на сайте бронирования жилья AirBnb. Правда, всего на один день: 12 декабря. Бронирование откроется 7 декабря в 22:00 мск; цена составит всего 25 долларов – удивительно, но именно такая цена указана на сайте.
get ready to celebrate the holidays on the most boring street in the united states of america... because the timeless house where the home alone story began is officially bookable on airbnb. 🎄— Airbnb (@Airbnb) December 1, 2021
filthy animals can request to book on december 7 at 1pm CT. https://t.co/HcTybz2Dd8 pic.twitter.com/JSm59Jeo1C
Здание, построенное в 1920 году, находится по адресу 671 Lincoln Ave, Winnetka, IL 60093. В распоряжении гостей – четыре общих комнаты и две спальни, декорированные к Рождеству. Описание составлено от имени старшего брата главного героя фильма Кевина, Базза Маккалистера, который также появляется в версии фильма от 2021 года.
Имя настоящих владельцев дома не раскрывается. Известно, что семья, которая предоставила его 30 лет назад для съемок, продала дом в 2012 году за 1,5 миллиона долларов. Сейчас особняк оценивается примерно в 2 миллиона, но уже не продается.
Четыре счастливчика, которые смогут забронировать ночевку на сайте AirBnb, почти полностью окунутся в атмосферу фильма: Базз предлагает им отведать пиццу, создать ловушки для грабителей, последить за пауком-птицеедом и так далее – практически все, как в фильме, за исключением нападения преступников.
Постояльцев также ждет набор Lego по мотивам «Один дома», который можно будет забрать с собой на память. В честь акции Airbnb также отправит пожертвование в одну из детских больниц Чикаго.
Посмотрите на домик Винни-Пуха, который также открылся для бронирования.