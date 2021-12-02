В доме из «Один дома» теперь можно пожить. И не одному

Здание, построенное в 1920 году, находится по адресу 671 Lincoln Ave, Winnetka, IL 60093. В распоряжении гостей – четыре общих комнаты и две спальни, декорированные к Рождеству. Описание составлено от имени старшего брата главного героя фильма Кевина, Базза Маккалистера, который также появляется в версии фильма от 2021 года.

Имя настоящих владельцев дома не раскрывается. Известно, что семья, которая предоставила его 30 лет назад для съемок, продала дом в 2012 году за 1,5 миллиона долларов. Сейчас особняк оценивается примерно в 2 миллиона, но уже не продается.

Четыре счастливчика, которые смогут забронировать ночевку на сайте AirBnb, почти полностью окунутся в атмосферу фильма: Базз предлагает им отведать пиццу, создать ловушки для грабителей, последить за пауком-птицеедом и так далее – практически все, как в фильме, за исключением нападения преступников.