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Путешествия

В доме из «Один дома» теперь можно пожить. И не одному

Анастасия Баринова
02 декабря 2021
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Фото: Buzz/Airbnb
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Фото: Buzz/Airbnb
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Фото: Buzz/Airbnb
В канун праздников доступен для брони дом из знаменитого фильма. Собранные средства за аренду передадут на благотворительность.

В 1990 году на экраны вышел голливудский фильм «Один дома». История о мальчике, который остался один в Рождество, влюбила в себя миллионы людей на всей планете, которые до сих пор пересматривают фильм в канун Рождества – на зимние праздники приходится пик популярности фильма каждый год.

Нынешние владельцы того самого особняка, где Кевин мучил бандитов ловушками, решили порадовать всех фанатов фильма, и выставили дом на сайте бронирования жилья AirBnb. Правда, всего на один день: 12 декабря. Бронирование откроется 7 декабря в 22:00 мск; цена составит всего 25 долларов – удивительно, но именно такая цена указана на сайте.

Здание, построенное в 1920 году, находится по адресу 671 Lincoln Ave, Winnetka, IL 60093. В распоряжении гостей – четыре общих комнаты и две спальни, декорированные к Рождеству. Описание составлено от имени старшего брата главного героя фильма Кевина, Базза Маккалистера, который также появляется в версии фильма от 2021 года.

Имя настоящих владельцев дома не раскрывается. Известно, что семья, которая предоставила его 30 лет назад для съемок, продала дом в 2012 году за 1,5 миллиона долларов. Сейчас особняк оценивается примерно в 2 миллиона, но уже не продается.

Четыре счастливчика, которые смогут забронировать ночевку на сайте AirBnb, почти полностью окунутся в атмосферу фильма: Базз предлагает им отведать пиццу, создать ловушки для грабителей, последить за пауком-птицеедом и так далее – практически все, как в фильме, за исключением нападения преступников.

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Базз Маккалистер

Airbnb

«Приглашаю команду озорников позволить своим "внутренним детям" свободно бегать в доме моего детства. Мы будем играть по правилам моего младшего брата. Не стесняйтесь есть вредную еду, cмотреть фигню по телевизору, брать лосьон моего отца и самостоятельно выбирать себе приключение. Только держитесь подальше от моей комнаты, ладно?»

Постояльцев также ждет набор Lego по мотивам «Один дома», который можно будет забрать с собой на память. В честь акции Airbnb также отправит пожертвование в одну из детских больниц Чикаго.

Посмотрите на домик Винни-Пуха, который также открылся для бронирования.

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