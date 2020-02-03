В Доминикане построят отель на 7 тысяч номеров. Он войдет в топ-3 крупнейших гостиниц мира

Гостиничный комплекс Selectum Luxury Resort на 7 тысяч номеров, предлагающий сервис premium all inclusive, обойдется Anex Tourism Group примерно в 1,8 миллиарда долларов. По словам руководителя PR-отдела «ANEX Tour Россия» Алены Хитровой, вместимость отеля составит около 18 тысяч человек. Ожидается, что его строительство займет пять лет.

В составе комплекса будут бассейны, несколько казино, тематические парки и развлекательные центры. Отель будет расположен на пляже Макао — практически нетронутой зоне к северу от пляжа Баваро, где сосредоточено большинство отелей Пунта-Каны.

Строительство ведется вокруг существующего бутик-отеля на 9 частных вилл Selectum Secret Macao, который на данный момент также находится под управлением Anex Tourism Group.