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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Путешествия

В Египет полетели первые прямые рейсы из России. Загрузка составила 100%

Анастасия Баринова
09 августа 2021
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Фото: Guilhem Vellut/Flickr
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Фото: Richard Vandervord/Wikipedia
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Фото: Dmitry Terekhov/Wikipedia
Сообщение с популярными курортами возобновилось спустя шесть лет.

В понедельник на красноморские курорты Египта вылетели самолеты авиакомпаний «Россия» и EgyptAir. Ассоциация туроператоров России предлагает считать дату 9 августа 2021 года исторической: это первые прямые рейсы за шесть лет. Напомним, 8 ноября 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому воздушные перевозки российских граждан в Египет были приостановлены. 

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Планы по восстановлению авиасообщения время от времени звучали, но до практической реализации дело дошло только сейчас. Согласно квоте Оперштаба, прямые перелеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх возможны пока только из Москвы на взаимной основе (5 рейсов по каждому направлению). С российской стороны в статусе назначенного перевозчика полетную программу выполняет а/к «Россия» (все 10 рейсов по квоте), с египетской – EgyptAir (7 рейсов в неделю, в том числе 4 рейса в Хургаду, три – в Шарм-эль-Шейх.

Блоки мест на рейсах EgyptAir взяли туроператоры TUI Россия, ANEX Tour и «Интурист». Airbus A330-300 этой авиакомпании первым улетел на Красное море; туристов встречали угощениями и цветами. Заполнением лайнеров авиакомпании «Россия» занимался туроператор «Библио-Глобус»; полеты выполняются на 522-местных Boeing 747.

Самолеты улетели с полной загрузкой. По информации «Библио-Глобус», египетское направление показывает хорошую глубину продаж – уже есть бронирования до конца октября. У «Интуриста» и ANEX Tour есть даже не только новогодние бронирования, но и заявки на 2022 год.

Со своей стороны туроператоры рассчитывают на увеличение объемов авиаперевозки. До сих пор не опубликовано решение о том, какая из российских авиакомпаний станет вторым назначенным перевозчиком в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы. С египетской стороны эта квота исчерпана: на маршруты назначены EgyptAir и FlyEgypt.

Эксперты полагают, что вторым перевозчиком из Москвы может стать авиакомпания, которая ранее получила соответствующие допуски: это «Аэрофлот», «Победа» или S7 Airlines. Одновременно российская сторона предложила Египту увеличить квоту, и сейчас обсуждается назначение третьего перевозчика. В этом случае на линию из аэропорта «Жуковский» может выйти одна из трех авиакомпаний: S7, AZUR air или «Уральские авиалинии».

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