В Египет полетели первые прямые рейсы из России. Загрузка составила 100%

Самолеты улетели с полной загрузкой. По информации «Библио-Глобус», египетское направление показывает хорошую глубину продаж – уже есть бронирования до конца октября. У «Интуриста» и ANEX Tour есть даже не только новогодние бронирования, но и заявки на 2022 год.

Со своей стороны туроператоры рассчитывают на увеличение объемов авиаперевозки. До сих пор не опубликовано решение о том, какая из российских авиакомпаний станет вторым назначенным перевозчиком в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы. С египетской стороны эта квота исчерпана: на маршруты назначены EgyptAir и FlyEgypt.

Эксперты полагают, что вторым перевозчиком из Москвы может стать авиакомпания, которая ранее получила соответствующие допуски: это «Аэрофлот», «Победа» или S7 Airlines. Одновременно российская сторона предложила Египту увеличить квоту, и сейчас обсуждается назначение третьего перевозчика. В этом случае на линию из аэропорта «Жуковский» может выйти одна из трех авиакомпаний: S7, AZUR air или «Уральские авиалинии».

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