В Финляндии построят «Республику Санта-Клауса», где круглый год будет идти снег

Тематический парк будет построен в 20 км от Рованиеми, где находится деревня Санта-Клауса. Проект предусматривает создание трех секторов. Первый будет посвящен традициям празднования Рождества. Второй задуман как гигантский снежный шар, внутри которого расположатся гостевые домики и рестораны; внутри этого шара круглогодично будет идти снег и сверкать северное сияние.

Третий сектор будет посвящен спа-отдыху. Кроме спа-отеля, авторы проекта планируют построить здесь самую большую саунную деревню в мире.

По словам операционного директора проекта Кими Сиитари, парк сможет обслуживать 10 миллионов посетителей в год.

Деревню Санта-Клауса в Рованиеми ежегодно посещает около 90 тысяч человек.