В Греции построят курорт-казино стоимостью 8 миллиардов евро

Курорт-казино «Эллиникон» (Hellinikon) планируется открыть на месте заброшенного аэропорта, расположенного в семи километрах от Афин на побережье Эгейского моря.
Победитель тендера, организованного греческой комиссией по азартным играм (EEEP), должен построить комплекс, включающий казино, отели, конференц-залы, тематические парки, бутики и рестораны. Работы по благоустройству территории должны быть завершены через три года с начала строительства.
«Нам нужны новые рабочие места, а также инвестиции. «Эллиникон» – прообраз богатой и роскошной Греции, которую мы хотим видеть. Большие инвестиции, которые готовы вложить компании в масштабный проект курорта-казино, помогут изменить страну», – заявил Адонис Георгиадис, министр по вопросам развития и инвестиций Греции.
Ожидается, что «Эллиникон» ежегодно будет привлекать сотни тысяч туристов, это станет драйвером для роста экономики Греции, которая восстанавливается после многолетнего кризиса.
Курорт-казино стоимостью 8 миллиардов евро спроектирован девелопером Lamda на месте старого афинского аэропорта, закрытого в 2001 году.
Проект, являющийся частью соглашения о предоставлении финансовой помощи между Грецией и ее европейскими кредиторами, столкнулся с серьезными бюрократическими препонами. Противники казино считают, что строительство большой игорной зоны может нанести ущерб окружающей среде и культурному наследию страны.
Новое правительство Греции пообещало ускорить необходимое лицензирование для «Эллиникон» и завершить тендер, чтобы Lamda Development начала реализацию проекта до конца года и выплатила 300 миллионов евро в виде первого транша.