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Путешествия

В Исландии создали онлайн-карту для туристов с информацией о погоде, лавинах и порывах ветра

29 ноября 2019
Онлайн-карта Исландии
Очень удобный сервис.

Министр туризма Исландии лорд Колбрун Гильфадоттир объявил о запуске онлайн-карты, которая по задумке создателей приведёт к повышению безопасности туристов. За восемь месяцев 2019 года Исландию посетили 1,4 миллиона иностранных туристов, поэтому новая программа безусловно будет полезна путешествующим по северной стране.

На карте в режиме реального времени отображается информация о погоде, перекрытиях дорог, состоянии туристических троп, порывах ветра, возможных лавинах и многом другом. Подсказки на карте отображаются в виде значков, нажав на которые можно получить важную информацию о выбранном месте.

«Новая карта значительно упрощает доступ к важной для туристов информации. В стране с быстро меняющимися условиями путешествий это очень важно», — Iceland Monitor.