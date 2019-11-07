В какие страны ездили россияне в 2019 году
Согласно данным Пограничной службы ФСБ России, по итогам трех кварталов 2019 года за пределы России было совершено 37 197 522 поездки, что на 6,94% больше, чем в прошлом году (34 782 072).
Из этого количества 37,4% пришлось на страны постсоветского пространства, включая государства Прибалтики, а еще 15,6% – на четыре приграничные с Россией страны (Китай, Монголия, Финляндия, Польша). Оставшиеся 47% поездок были совершены россиянами в не граничащие с Россией страны дальнего зарубежья.
Топ-20 стран, куда в 2019 году выезжали граждане РФ, выглядит следующим образом:
- 1. Турция (5 862 738 поездок)
- 2. Абхазия* (3 868 149)
- 3. Финляндия (2 926 292)
- 4. Казахстан (2 658 564)
- 5. Китай (1 914 007)
- 6. Украина (1 894 957)
- 7. Эстония (1 408 600)
- 8. Италия (1 078 113)
- 9. Германия (1 059 349)
- 10. Грузия (1 028 286)
- 11. Испания (891 213)
- 12. Польша (868 609)
- 13. Таиланд (797 501)
- 14. Кипр (748 550)
- 15. Греция (709 368)
- 16. ОАЭ (613 650)
- 17. Азербайджан (609 736)
- 18. Тунис (609 240)
- 19. Литва (587 805)
- 20. Франция (454 993)
Как отмечает «Ассоциация туроператоров», для приграничных с Россией стран характерен формат многократных однодневных перемещений россиян через границу с личными целями (Украина, Казахстан, государства Закавказья, где значительную часть потока составляют поездки российской диаспоры) или на шопинг – такова основа выездного потока в Польшу, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Монголию (обещаем выяснить, что представляет собой шопинг в Монголии – Nat-geo.ru) и в значительной мере – в Китай.
Выездной поток в Абхазию, в основном, также формируется не столько туристами, сколько самими гражданами Абхазии, имеющими российские паспорта и многократно пересекающими границу в личных и коммерческих целях.
Безусловным лидером в пляжном сегменте зарубежного отдыха с большим отрывом остается Турция: на нее приходится 51,6% от совокупного турпотока по 13 наиболее массовым популярным направлениям в летнем сезоне 2019 года.
*Независимость Республики Абхазия от Грузии признана пятью странами — членами ООН, включая РФ. В официальных документах ООН Абхазия считается территорией Грузии.