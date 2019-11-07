В какие страны ездили россияне в 2019 году

Согласно данным Пограничной службы ФСБ России, по итогам трех кварталов 2019 года за пределы России было совершено 37 197 522 поездки, что на 6,94% больше, чем в прошлом году (34 782 072).

Из этого количества 37,4% пришлось на страны постсоветского пространства, включая государства Прибалтики, а еще 15,6% – на четыре приграничные с Россией страны (Китай, Монголия, Финляндия, Польша). Оставшиеся 47% поездок были совершены россиянами в не граничащие с Россией страны дальнего зарубежья.

Топ-20 стран, куда в 2019 году выезжали граждане РФ, выглядит следующим образом:

1. Турция (5 862 738 поездок)

2. Абхазия* (3 868 149)

3. Финляндия (2 926 292)

4. Казахстан (2 658 564)

5. Китай (1 914 007)

6. Украина (1 894 957)

7. Эстония (1 408 600)

8. Италия (1 078 113)

9. Германия (1 059 349)

10. Грузия (1 028 286)

11. Испания (891 213)

12. Польша (868 609)

13. Таиланд (797 501)

14. Кипр (748 550)

15. Греция (709 368)

16. ОАЭ (613 650)

17. Азербайджан (609 736)

18. Тунис (609 240)

19. Литва (587 805)

20. Франция (454 993)

Как отмечает «Ассоциация туроператоров», для приграничных с Россией стран характерен формат многократных однодневных перемещений россиян через границу с личными целями (Украина, Казахстан, государства Закавказья, где значительную часть потока составляют поездки российской диаспоры) или на шопинг – такова основа выездного потока в Польшу, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Монголию (обещаем выяснить, что представляет собой шопинг в Монголии – Nat-geo.ru) и в значительной мере – в Китай.

Выездной поток в Абхазию, в основном, также формируется не столько туристами, сколько самими гражданами Абхазии, имеющими российские паспорта и многократно пересекающими границу в личных и коммерческих целях.

Безусловным лидером в пляжном сегменте зарубежного отдыха с большим отрывом остается Турция: на нее приходится 51,6% от совокупного турпотока по 13 наиболее массовым популярным направлениям в летнем сезоне 2019 года.

*Независимость Республики Абхазия от Грузии признана пятью странами — членами ООН, включая РФ. В официальных документах ООН Абхазия считается территорией Грузии.