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Путешествия

В какие страны ездили россияне в 2019 году

07 ноября 2019
Анталья. Пляж Капутас
Турция традиционно не собирается никому уступать лидерство
Фото: Pixabay
Горная Абхазия. Алексей Заводский
Горная Абхазия
Фото: Алексей Заводский
Дорога, идущая через озеро недалеко от Савонлинны, Финляндия. Федор Борисов
Финляндия заняла третье место в списке самых посещаемых россиянами стран в 2019 году. На фото – дорога, идущая через озеро недалеко от Савонлинны.
Фото: Фёдор Борисов
Безусловным лидером остается Турция.

Согласно данным Пограничной службы ФСБ России, по итогам трех кварталов 2019 года за пределы России было совершено 37 197 522 поездки, что на 6,94% больше, чем в прошлом году (34 782 072).

Из этого количества 37,4% пришлось на страны постсоветского пространства, включая государства Прибалтики, а еще 15,6% – на четыре приграничные с Россией страны (Китай, Монголия, Финляндия, Польша). Оставшиеся 47% поездок были совершены россиянами в не граничащие с Россией страны дальнего зарубежья.

Топ-20 стран, куда в 2019 году выезжали граждане РФ, выглядит следующим образом:

  • 1. Турция (5 862 738 поездок)
  • 2. Абхазия* (3 868 149)
  • 3. Финляндия (2 926 292)
  • 4. Казахстан (2 658 564)
  • 5. Китай (1 914 007)
  • 6. Украина (1 894 957)
  • 7. Эстония (1 408 600)
  • 8. Италия (1 078 113)
  • 9. Германия (1 059 349)
  • 10. Грузия (1 028 286)
  • 11. Испания (891 213)
  • 12. Польша (868 609)
  • 13. Таиланд (797 501)
  • 14. Кипр (748 550)
  • 15. Греция (709 368)
  • 16. ОАЭ (613 650)
  • 17. Азербайджан (609 736)
  • 18. Тунис (609 240)
  • 19. Литва (587 805)
  • 20. Франция (454 993)

Как отмечает «Ассоциация туроператоров», для приграничных с Россией стран характерен формат многократных однодневных перемещений россиян через границу с личными целями (Украина, Казахстан, государства Закавказья, где значительную часть потока составляют поездки российской диаспоры) или на шопинг – такова основа выездного потока в Польшу, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Монголию (обещаем выяснить, что представляет собой шопинг в Монголии – Nat-geo.ru) и в значительной мере – в Китай.

Выездной поток в Абхазию, в основном, также формируется не столько туристами, сколько самими гражданами Абхазии, имеющими российские паспорта и многократно пересекающими границу в личных и коммерческих целях.

Безусловным лидером в пляжном сегменте зарубежного отдыха с большим отрывом остается Турция: на нее приходится 51,6% от совокупного турпотока по 13 наиболее массовым популярным направлениям в летнем сезоне 2019 года.

*Независимость Республики Абхазия от Грузии признана пятью странами — членами ООН, включая РФ. В официальных документах ООН Абхазия считается территорией Грузии.