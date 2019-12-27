В каких аэропортах мира самая медленная подача такси

Европейская организация по безопасности воздушной навигации (EUROCONTROL) по итогам летней навигации-2019 составила список аэропортов мира, где такси при заезде в аэропорт требуется больше всего времени, чтобы забрать пассажиров. Для расчета брались усредненные показатели.

Самым проблемным по средней длительности ожидания туристами такси оказался аэропорт Нью-Йорка им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK). Там таксистам требуется 18,4 минуты с момента заезда на территорию аэропорта, чтобы добраться до клиента. Примерно столько же времени (18 минут в среднем) потребуется ждать в другом американском аэропорту – Форт-Лодердейл во Флориде.

В ТОП-5 самых «медленных» также вошли аэропорты Стамбула (16,2 мин.), Чикаго (15,9) и Шанхая (15,3 мин). Следом за ними расположились Бостон, Лос-Анджелес, Лагос, Атланта, Мехико, Токио, Сан-Франциско, Дели, Торонто, Орландо, Нью-Джерси, Канкун, Денвер, Пекин и Детройт.

Из российских аэропортов самым «медлительным» оказался краснодарский: здесь такси в среднем требуется 11 минут (21 место в мире), чтобы забрать пассажира. В большом аэропорту Шарль Де Голль в Париже ожидание такси занимает в среднем 9,8 минут (31 место в мире).

Остальные российские авиагавани показывают среднюю скорость подачи такси. Так, столичный Внуково разместился на 47 строчке (8,9 мин), Домодедово стал 63-м с показателем 8,3 минуты. У аэропорта Казани 68 место (8,2 минуты), у московского Шереметьево – 118 позиция (6,7 мин). У аэропорта Самары – 143 место (6,3 мин).

Аэропорт в Санкт-Петербурге показал 171-й результат (5,9 мин). А лучшим из отечественных стал аэропорт Кольцово в Екатеринбурге – всего 5,6 минуты (185 место из 487).

Быстрее всего такси приходит в трех небольших финских аэропортах – Круунупюу, Кеми-Торнио и Ювяскюля. Путь от шлагбаума аэропорта до остановки, где их ждет пассажир, тут занимает меньше двух минут.