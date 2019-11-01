В 11 аэропортах Казахстана введён режим «открытого неба»

Комитет гражданской авиации (КГА) сообщил, что с 1 ноября вводится режим «открытого неба» в аэропортах городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск и Семей. Режим предусматривает снятие ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени «свободы воздуха» по направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики.

Пятая степень «свободы воздуха» подразумевает полеты иностранной авиакомпании через города Казахстана в города третьих стран. Срок действия режима — три года с возможностью продления в будущем. В КГА также добавили, что нововведение увеличит конкуренцию авиаперевозчиков и в конечном итоге снизит стоимость авиабилетов.