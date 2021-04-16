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Путешествия

В Мексике есть футуристический жилой комплекс в виде змеи и он великолепен

National Geographic Россия
16 апреля 2021
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Фото: Airbnb
Одну и квартир в комплексе можно снять в Airbnb.

Комплекс под названием «Гнездо Кецалькоатля» находится в Наукальпане, к северо-западу от Мехико. Это частично парк скульптур и частично жилой комплекс, а одну из 10 квартир можно арендовать через Airbnb.

«Гнездо Кецалькоатля» представляет собой невероятное архитектурное сооружение площадью более 16 гектаров, которое выполнено в виде гигантской змеи, чья пасть построена вокруг естественной пещеры шириной шесть метров.

Здесь нет дверей (кроме главного входа), комнаты соединены извилистыми туннелями, и гости могут подняться по лестнице, чтобы попасть в пасть змеи, откуда открываются завораживающие виды.

В номере могут разместиться до десяти человек в пяти спальнях с полностью оборудованной кухней, обеденной зоной и просторными ванными комнатами. Большие круглые окна с сиденьями у окна открывают вид на крытый сад с тропическими растениями, небольшим прудом и разноцветным стеклянным окном.

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Комплекс имеет оценку 4,92 на Airbnb
Фото: Airbnb
«Гнездо Кецалькоатля»
«Гнездо Кецалькоатля» снаружи
Фото: Airbnb
«Гнездо Кецалькоатля»
Хавьер Сенозиан закончил работу над проектом в 1998 году
Фото: Airbnb
«Гнездо Кецалькоатля»
Крытый тропический сад на территории комплекса
Фото: Airbnb
«Гнездо Кецалькоатля»
Центральная часть тропического сада
Фото: Airbnb
«Гнездо Кецалькоатля»
Гостиная в «Гнезде Кецалькоатля»
Фото: Airbnb
«Гнездо Кецалькоатля»
Отдохнуть можно не только на кровати, но и на удобном овальном окне
Фото: Airbnb
«Гнездо Кецалькоатля»
Круглые окна расположены даже на кухне
Фото: Airbnb
«Гнездо Кецалькоатля»
Скромное убранство одной из комнат
Фото: Airbnb

Комплекс был спроектирован мексиканским архитектором Хавьером Сенозианом. Он принадлежит женщине по имени Патрисия, которая проживает в нем с 2015 года.

Одна ночь в «Гнезде Кецалькоатля» обойдется в 262 евро, однако в настоящее время квартира забронирована вплоть до июля 2021 года.

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