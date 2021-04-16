В Мексике есть футуристический жилой комплекс в виде змеи и он великолепен

Комплекс под названием «Гнездо Кецалькоатля» находится в Наукальпане, к северо-западу от Мехико. Это частично парк скульптур и частично жилой комплекс, а одну из 10 квартир можно арендовать через Airbnb.

«Гнездо Кецалькоатля» представляет собой невероятное архитектурное сооружение площадью более 16 гектаров, которое выполнено в виде гигантской змеи, чья пасть построена вокруг естественной пещеры шириной шесть метров.

Здесь нет дверей (кроме главного входа), комнаты соединены извилистыми туннелями, и гости могут подняться по лестнице, чтобы попасть в пасть змеи, откуда открываются завораживающие виды.

В номере могут разместиться до десяти человек в пяти спальнях с полностью оборудованной кухней, обеденной зоной и просторными ванными комнатами. Большие круглые окна с сиденьями у окна открывают вид на крытый сад с тропическими растениями, небольшим прудом и разноцветным стеклянным окном.