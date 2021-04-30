В Португалии открыт самый длинный подвесной мост. И он потрясающий

Проектом занималась португальская студия Itecons. Общая стоимость работ оценивается в 2,3 млн евро. Строительство, на которое ушло три года, завершилось в июле 2020 года, но из-за пандемии объект не открыли в срок. Официальная церемония намечена на 2 мая, но первых посетителей сюда уже пускают. Прогулка по мосту 516 Arouca занимает от пяти до десяти минут. Стоимость билета в парке пока не озвучивают: эта информация появится в мае.