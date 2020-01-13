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Путешествия

В Риме запретили продавать сувениры возле достопримечательностей

13 января 2020
Сувениры у Коллизея
Фото: Louis/flickr.com
По мнению властей, торговые точки разрушают облик итальянской столицы.

В Риме вступил в силу запрет на размещение киосков с сувенирами и едой рядом с главными городскими достопримечательностями, среди которых Колизей, Испанская лестница, фонтан Треви и Пьяцца Навона.

Мэр Рима Вирджиния Рагги объясняет это нововведение необходимостью «защитить культурное и монументальное наследие столицы, а также общественную безопасность в людных местах». По мнению властей, киоски, которые часто располагаются прямо перед достопримечательностями, затеняют обзор для посетителей и только усиливают массовое скопление людей вокруг этих мест.

«В течение многих лет памятники города были запятнаны торговцами, которые продают напитки, еду и безделушки перед архитектурными жемчужинами Рима. Терпеть это больше нельзя», – Вирджиния Рагги

Как сообщает Express, запрет коснулся владельцев 17 торговых точек, которые оказались не в восторге от нововведений. Две ассоциации, представляющие владельцев киосков в Риме, пообещали бороться с новыми правилами через региональный административный трибунал. Они утверждают, что продавцам не предоставили достаточного количества альтернативных точек для торговли.

Анджело ди Порто, продававший сувениры рядом с фонтаном Треви, заявил, что его семья владела этим киоском на протяжении семи поколений. Он подчеркнул, что его бизнес полностью легален, а сам он исправно платил налоги и взносы за аренду торгового места.

Самые распространенные римские сувениры – это фигурки Папы Римского, Колизея, шлемы гладиаторов, магниты и рюмки.

Столица Италии давно страдает от избыточного количества туристов. Власти города регулярно дополняют правила поведения для путешественников, вводя новые запреты и штрафы. Так, в прошлом году посетителям было запрещено сидеть на Испанской лестнице, а также двигать по ней коляски и колесные чемоданы.