В Риме запретили продавать сувениры возле достопримечательностей

В Риме вступил в силу запрет на размещение киосков с сувенирами и едой рядом с главными городскими достопримечательностями, среди которых Колизей, Испанская лестница, фонтан Треви и Пьяцца Навона.
Мэр Рима Вирджиния Рагги объясняет это нововведение необходимостью «защитить культурное и монументальное наследие столицы, а также общественную безопасность в людных местах». По мнению властей, киоски, которые часто располагаются прямо перед достопримечательностями, затеняют обзор для посетителей и только усиливают массовое скопление людей вокруг этих мест.
Как сообщает Express, запрет коснулся владельцев 17 торговых точек, которые оказались не в восторге от нововведений. Две ассоциации, представляющие владельцев киосков в Риме, пообещали бороться с новыми правилами через региональный административный трибунал. Они утверждают, что продавцам не предоставили достаточного количества альтернативных точек для торговли.
Анджело ди Порто, продававший сувениры рядом с фонтаном Треви, заявил, что его семья владела этим киоском на протяжении семи поколений. Он подчеркнул, что его бизнес полностью легален, а сам он исправно платил налоги и взносы за аренду торгового места.
Rome Is Banning Souvenir Stalls at Many Tourist Attractions to 'Protect' the City's Heritage https://t.co/h9JrXDUR0i pic.twitter.com/7hlUx4GavC— Michael Riglietti (@m_riglietti) January 9, 2020
Самые распространенные римские сувениры – это фигурки Папы Римского, Колизея, шлемы гладиаторов, магниты и рюмки.
Столица Италии давно страдает от избыточного количества туристов. Власти города регулярно дополняют правила поведения для путешественников, вводя новые запреты и штрафы. Так, в прошлом году посетителям было запрещено сидеть на Испанской лестнице, а также двигать по ней коляски и колесные чемоданы.