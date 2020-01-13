В Риме запретили продавать сувениры возле достопримечательностей

В Риме вступил в силу запрет на размещение киосков с сувенирами и едой рядом с главными городскими достопримечательностями, среди которых Колизей, Испанская лестница, фонтан Треви и Пьяцца Навона.

Мэр Рима Вирджиния Рагги объясняет это нововведение необходимостью «защитить культурное и монументальное наследие столицы, а также общественную безопасность в людных местах». По мнению властей, киоски, которые часто располагаются прямо перед достопримечательностями, затеняют обзор для посетителей и только усиливают массовое скопление людей вокруг этих мест.