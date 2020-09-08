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Путешествия

В салонах самолетов Utair можно будет провозить до 10 животных одновременно

Анастасия Крутикова
08 сентября 2020
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Фото: Andy Blackledul / Flickr
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Фото: Lynn Friedman / Flickr
Utair открывает новые возможности для путешественников с питомцами.

Согласно правилам, установленным в большинстве авиакомпаний, в пассажирском салоне могут перевозиться животные (собаки, кошки и некоторые другие млекопитающие), масса которых вместе с контейнером не превышает восемь килограммов. При этом раньше в российских авиакомпаниях количество питомцев в салоне на один рейс было строго регламентировано и не превышало 2-3 животных. Теперь авиакомпания Utair объявила о том, что устанавливает максимально удобные правила перевозки животных на борту самолета: теперь в салон с собой можно взять до 10 животных одновременно.

Как отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков, новую инициативу поддержали всем коллективом и внедрили всего за пару недель благодаря энтузиазму и вовлеченности сотрудников. 

«Utair всегда шел навстречу пассажирам с питомцами: в салоне наших самолетов летали даже упитанные кошки и собаки, весом до 10 кг вместе с переноской. Плюс, мы получали большой поток обращений от пассажиров с просьбой провозить в салоне более 3 животных — такой нормы придерживается большинство авиаперевозчиков в России. Люди хотят заботиться о своих четвероногих друзьях — это важный социальный тренд, который бизнесу стоит поддержать», — Павел Пермяков.

По новым правилам в салоне эконом-класса можно будет разместить до 8 животных, в бизнес-классе — до 2. Стоимость услуги — 3000₽ на внутрироссийских рейсах и 50€ — на международных.

При этом сохраняются бесплатные условия перевозки животных-поводырей, сопровождающих пассажиров с ограниченной мобильностью или нарушениями зрения/слуха. Utair перевозит их в салоне воздушного судна бесплатно при наличии подтверждающих документов.

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WindRauch / Flickr

Чтобы забронировать перевозку в салоне для домашнего животного, необходимо после покупки билета связаться с авиакомпанией, согласовать перевозку животного и занять место по квоте. Делать это лучше как можно скорее (и не позже, чем за 48 часов до вылета), чтобы другие пассажиры не расхватали места на провоз собственных питомцев и вы не остались с носом (точнее, с купленным билетом и без возможности взять с собой животное).

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