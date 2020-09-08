В салонах самолетов Utair можно будет провозить до 10 животных одновременно

Согласно правилам, установленным в большинстве авиакомпаний, в пассажирском салоне могут перевозиться животные (собаки, кошки и некоторые другие млекопитающие), масса которых вместе с контейнером не превышает восемь килограммов. При этом раньше в российских авиакомпаниях количество питомцев в салоне на один рейс было строго регламентировано и не превышало 2-3 животных. Теперь авиакомпания Utair объявила о том, что устанавливает максимально удобные правила перевозки животных на борту самолета: теперь в салон с собой можно взять до 10 животных одновременно.

Как отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков, новую инициативу поддержали всем коллективом и внедрили всего за пару недель благодаря энтузиазму и вовлеченности сотрудников.