В Санкт-Петербурге возобновили работу визовые центры 8 стран ЕС

«Возобновившие работу визовые центры принимают документы для определенных категорий виз, а также осуществляют возврат паспортов для Дании, Эстонии, Франции, Греции, Ирландии, Мальты, Норвегии, Польши, Литвы и Нидерландов. Для Финляндии и Швеции будет осуществляться только возврат паспортов», — рассказали в компании.

Центры расположены по адресу Большая Разночинная, 16 и Стремянная улица, 21/5. Они открыты три дня в неделю с понедельника по среду с 10:00 до 14:00 для приема документов и получения паспортов. Для Франции визовые услуги будут оказываться с 9:00 до 14:00.

«Все клиенты проходят проверку температуры тела на входе в центр для оценки состояния здоровья. Для соблюдения норм дистанцирования введена система предварительной записи на сайте. Кроме того, все сотрудники центра также соблюдают профилактические нормы безопасности, такие как дезинфекция поверхностей, скрининг температуры тела, использование дезинфекторов для рук, регулярное мытье рук, дистанция, и могут просить клиентов избегать скопления людей в центре», — добавили в VFS Global.

C 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Аналогичные переговоры ведутся с еще 30 странами.