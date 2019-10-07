В Саудовской Аравии неженатым туристам разрешили заселяться в один номер в отеле

Ранее при регистрации в отелях иностранцам необходимо было предъявить документ, подтверждающий заключение брака. Такое требование сохраняется для граждан Саудовской Аравии.

Смягчение условий для иностранцев проводится на фоне решения властей ввести туристические визы для граждан 49 стран. Их можно оформить в электронном виде. Ранее визы выдавались только бизнесменам, паломникам и участникам мероприятий на территории государства.

Наследный принц Мухаммед бен Салман недавно сделал некоторые существенные изменения в ультраконсервативном королевстве.

Саудовская Аравия позволила женщинам путешествовать самостоятельно и сняла запрет на вождение женщинами автомобилей. Также женщины получили возможность выезжать за границу без разрешения опекуна-мужчины.