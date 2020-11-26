В Саудовской Аравии открыли для посещения Хегру — древний город-побратим Петры

В 2008 году археологический комплекс Хегра был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, став первым таким объектом на территории Саудовской Аравии. Однако все это время Хегра была закрыта для посещения. Ровно до настоящего момента.
Хегра, также известная как Мадаин-Салех, находится в пустыне к северу от Аль-Улы на северо-западе Саудовской Аравии. Сегодня это тихое место, но когда-то это был процветающий город, расположенный на главном международном торговом пути.
Хегра была вторым городом набатейцев, кочевников, контролировавших торговлю пряностями и построивших удивительную цивилизацию в пустыне. Столицей набатейцев была Петра, которая сегодня является главной точкой притяжения туристов в соседней Иордании. Набатейцы были экспертами в гидравлике, они могли направлять дождевую воду с гор в цистерны, что позволяло им строить впечатляющие города в самых суровых условиях.
Эти кочевники стали чрезвычайно богатыми благодаря торговле ладаном и специями. В частности, набатейцы создали огромную империю в пустыне с IV века до нашей эры до I века нашей эры, когда император Траян завоевал их и они стали подданными римлян. Позже они были забыты до повторного открытия Петры в XIX веке.
Сегодня Хегра представляет собой мегаполис, превратившийся в некрополь. Местные гробницы богато декорированы в самобытном стиле, который демонстрирует влияние других культур, в том числе греческой. Некоторые украшены фигурами сфинксов и медуз. Немхе называет этот стиль «арабским барокко» из-за сложной комбинации мотивов.
Всего в Хегре 111 гробниц, из которых 90 украшены. На многих гробницах есть надписи на раннем арабском языке, которые предупреждают живых, чтобы они не тревожили захоронения. Одна из надписей гласит: «Да проклянет владыка мира всякого, кто потревожит эту гробницу или откроет ее».
Возможно, самая известная гробница в этом месте — Каср аль-Фарид, — которую называют одиноким замком набатейцев. Вероятно, эта гробница была местом последнего упокоения члена влиятельной семьи. Несмотря на незавершенность, это монументальное сооружение высотой почти в четыре этажа служит еще одним доказательством мастерства местных строителей.
Каср аль-Фарид имеет четыре пилястры на фасаде, по одной с каждой стороны и две дополнительные посередине. В остальных гробницах всего две пилястры. Похоже, что это строение возводилось сверху вниз, как и другие погребальные памятники в Хегре.
Многие гробницы принадлежали набатейской элите. Некоторые эксперты, основываясь на исследовании гробниц, полагают, что набатеи не были этнической группой, но являлись членами мультикультурного государства. Изучение надписей показывает, что некоторые представители элиты приняли римские титулы и поддерживали тесные торговые отношения с южными территориями Рима.
В Хегре также есть около 50 надписей донабатейского периода и несколько наскальных рисунков. Возможно, они были сделаны древними людьми, известными как тамуды, которые упоминаются в Коране, или представителями культуры Дедан.
Хегра процветала до III века нашей эры. Когда торговые пути сместились, караваны перестали проходить через город, и он быстро пришел в упадок. Он был заброшен в средние века, а во время Первой мировой войны османы построили на этом месте форт.
Сейчас правительство Саудовской Аравии впервые в истории открыло Хегру для публики. До этого для посещения города-побратима Петры требовалось специальное разрешение.