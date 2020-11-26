В Саудовской Аравии открыли для посещения Хегру — древний город-побратим Петры

В 2008 году археологический комплекс Хегра был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, став первым таким объектом на территории Саудовской Аравии. Однако все это время Хегра была закрыта для посещения. Ровно до настоящего момента.

Хегра, также известная как Мадаин-Салех, находится в пустыне к северу от Аль-Улы на северо-западе Саудовской Аравии. Сегодня это тихое место, но когда-то это был процветающий город, расположенный на главном международном торговом пути.

Хегра была вторым городом набатейцев, кочевников, контролировавших торговлю пряностями и построивших удивительную цивилизацию в пустыне. Столицей набатейцев была Петра, которая сегодня является главной точкой притяжения туристов в соседней Иордании. Набатейцы были экспертами в гидравлике, они могли направлять дождевую воду с гор в цистерны, что позволяло им строить впечатляющие города в самых суровых условиях.

Эти кочевники стали чрезвычайно богатыми благодаря торговле ладаном и специями. В частности, набатейцы создали огромную империю в пустыне с IV века до нашей эры до I века нашей эры, когда император Траян завоевал их и они стали подданными римлян. Позже они были забыты до повторного открытия Петры в XIX веке.