В Шереметьево открылась первая взлетно-посадочная полоса

Первая взлетно-посадочная полоса работала в аэропорту Шереметьево с середины ХХ века. В январе 2020 года начались работы по ее реконструкции, стоимость которых оценивалась в 8,2 млрд рублей. По данным «Интерфакса», в периметр работ вошла реконструкция самой полосы и нескольких рулежных дорожек, строительство двух новых скоростных дорожек.

Несмотря на колоссальное падение объемов авиаперевозок в 2020 году, было решено не приостанавливать работы.

Общая пропускная способность «Шереметьево» после реконструкции ВПП-1 и введения новой структуры воздушного пространства в Московской зоне составит 100 взлетно-посадочных операций (ВПО) в час. При этом с учетом пандемии в 2021 году аэропорт планирует совершать максимум 55 ВПО в час, то есть почти в два раза меньше, чем позволяет инфраструктура.