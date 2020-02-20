В Сочи планируют снести все строения, закрывающие вид на море с набережных

В городе началась серьезная реконструкция.
Власти Сочи готовят судебные иски к владельцам самостроев на набережных курорта, а законным собственникам намерены выплатить компенсации за снос прибрежных строений в рамках создания открытых прогулочных зон с видом на море.
«По поручению главы города мы должны освободить все строения, которые перекрывают вид на море. Это самый проблемный вопрос. К предпринимателям, которые возвели самовольные незаконные строения и расширили зоны, готовятся иски в суд. А там, где мы понимаем, что право собственности есть, собственникам предусмотрены компенсационные выплаты», – вице-мэр Сочи Владимир Пушкарёв.
По словам Пушкарёва, реконструкция набережной в Центральном районе уже началась, в Лазаревском районе идет проектирование. На эти цели выделены 275 миллионов рублей, полученных от курортного сбора.
Пушкарев отметил, что после реконструкции можно будет пройти пешком через весь центр Сочи от парка «Ривьера» до цирка. Длина набережной составит 10 км, здесь построят 3 км новых пешеходных зон.