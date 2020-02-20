В Сочи планируют снести все строения, закрывающие вид на море с набережных

По словам Пушкарёва, реконструкция набережной в Центральном районе уже началась, в Лазаревском районе идет проектирование. На эти цели выделены 275 миллионов рублей, полученных от курортного сбора.

Пушкарев отметил, что после реконструкции можно будет пройти пешком через весь центр Сочи от парка «Ривьера» до цирка. Длина набережной составит 10 км, здесь построят 3 км новых пешеходных зон.