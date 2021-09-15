В ту степь: путешествие по Калмыкии

Калмыцкую кухню легко найти во многих заведениях – как в Элисте, так и в придорожных кафе. Берики – крупные пельмени с бульоном. Дотур – суп из тушеных потрохов ягненка. Махан шелтяган – тоже суп, что-то вроде шурпы с бараниной на косточке. Хуурсн махн – обжаренная телятина с овощами и лапшой. Наконец, борцоги – жаренные в масле на сковородке пончики без начинки, которые принято подавать к знаменитому калмыцкому чаю, джомбе. И, наверное, это самое необычное сочетание вкусов для выходцев из центральной части России. Дело в том, что джомба – напиток на основе микса из зеленого и черного чая, молока, сливочного масла (!), соли, перца, лаврового листа, иногда и мускатного ореха. Напиток настолько наваристый, что его впору сравнивать с супом – оно и неудивительно, ведь задачей такой похлебки было не только утолить жажду, но и напитать силами для кочевий. Кстати, по одной из легенд его изобрели тибетские монахи для поддержания энергии во время поста.

Пожалуй, самое знаменитое заведение Элисты – «Легенда», где практически все меню состоит из калмыцких специалитетов (для большего погружения в контекст лучше заказывать столик в одном из оформленных в национальном стиле кабинетов). Другая интересная гастрономическая локация – ресторан «Уралан», тут даже подают отличные стейки из бактрийского верблюда. На стенах ресторана – подсвечиваемые панели с черно-белыми фотографиями Элисты в советское время, когда город еще назывался Степной. А во время экскурсии по интерактивному Музею кочевых народов можно попробовать чигян (кисломолочный продукт, напоминающий сладковатый кефир), кумыс и даже традиционную слабоалкогольную молочную водку арак.