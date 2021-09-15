В ту степь: путешествие по Калмыкии

Будь как Будда
Калмыкия – единственный регион Европы, где официальной религией является буддизм. В XVII веке его принесли с собой ойраты – выходцы из Западной Монголии, которых впоследствии и стали называть «калмыками», то есть «отделившимися». В советское время все буддийские храмы (здесь они называются хурулами) были закрыты, их монахи разогнаны, так что самый старый из действующих – хурул Сякюсн-Сюме вблизи Аршана, построенный в 1996 году на освященной самим Далай-ламой XIV площадке. Внутри – статуя Будды и тибетские тханка (буддийские иконы), полихромные росписи и фимиам благовоний, но главное – фантастическая атмосфера спокойствия и умиротворения, приглашающая к вдумчивой медитации.
Еще больше захватывает дух от «Золотой обители Будды Шакьямуни» в столице Калмыкии Элисте – это главная в республике достопримечательность и хурул-рекордсмен: в крупнейшем буддийском храме Европы установлена и самая большая на континенте статуя просветленного принца Гаутамы. Каждое утро здесь проходит служба, на которую приглашаются все желающие, а после нее можно заглянуть в небольшой, но впечатляющий Музей буддизма на цокольном этаже – собственно, это лучшее место, чтобы узнать об истории этой мировой религии, связи калмыков с Тибетом и много о чем еще.
От «Золотой обители» рукой подать до центральной площади Элисты – на том месте, где когда-то стояла статуя Ленина сегодня возвышается Пагода семи дней: изваяние вождя мирового пролетариата не снесли, а просто аккуратно передвинули на другой место площади. 15-метровая пагода, вокруг которой журчат фонтаны и разговоры студентов близлежащего университета интересна не только своей архитектурой, но и двухтонным молитвенным барабаном из меди и сусального золота – в него заложено аж 75 миллионов мантр, и на поверхности на санскрите, тибетском и калмыцком языках выбита знаменитое «Ом мани падме хум».
А на окраине города, вблизи Города Шахмат, стоит Ступа просветления – первый из буддийских реликвариев, построенных в Калмыкии в постсоветское время, под ним расположена гомпа (медитационный зал), расписанный фресками в тибетском стиле. Другое место паломничества – «Одинокий тополь», посаженный в начале XX столетия калмыцким монахом Пурдаш-багши Джунгруевым из семечка, привезенного из паломничества в Лхасу. Вокруг – тоже ступы, уже все восемь их разновидностей, встречающихся в буддийской традиции. Наконец, вблизи городка Лагань, что на юго-востоке республики, пару лет назад открыли гигантскую позолоченную статую Будды грядущего – Майтреи: ее высота – 13,5 метров, а вес – 30 тонн.
Тропой сайгака
В Калмыкии только одна природоохранная территория, зато какая! Биосферный заповедник «Черные земли» возник на обширнейшей территории, которая когда-то служила пастбищем для стад коров и баранов, к тому же снег здесь не задерживается даже в холодные зимы – отсюда и название. Его главное «сокровище» – популяция сайгаков, небольших, диковинных на вид и чрезвычайно быстрых антилоп. Как правило, увидеть их сблизи можно лишь в жару, когда сайгаки собираются у степных озер на водопой – в любое же другое время они не подпускают к себе ближе, чем на километр, и «сайгачат» от людей так, что пыль стоит столбом, поэтому на такое сафари нужно обязательно брать с собой бинокль. Пригодится он и при посещении орнитологического участка заповедника на озере Маныч Гудило – сюда прилетает просто невероятное количество птиц во время сезонных миграций, так что каждый турист очень быстро превращается в завзятого бердвотчера.
Но «Черные земли» славны и куда более стационарными объектами. Например, на его территории находится цепочка соленых озер розового цвета, наполняющихся водой после дождей и засыхающих до хрустящей и переливающейся на солнце соляной корки в июле и августе. Эти места местные называют «маленьким Израилем» – и соли, и содержащиеся под ними грязи обладают целебным эффектом. А полоску золотистых барханов именуют «мини Дубаем», хотя с тем же успехом песчаную гряду можно назвать и филиалом Сахары. Кстати, эти пески поют – в определенных условиях они могут издавать глухой рокочущий звук, порождаемый движением песчинок.
Завершить же тур по заповеднику можно эффектным аттракционом – горящей водой! Да-да, именно так. Мало кто знает, что Калмыкия – один из последних, пока еще мало разведанных регионов с запасами нефти и газа в европейской части России.
Из артезианской скважины вблизи дороги бьет и пенится ключ, который мгновенно вспыхивает, если поднести к нему зажженную спичку. Все дело в содержащемся здесь в большой концентрации природном метане – запаха он не имеет, горит красиво, причем держать его в ладошках можно как необжигающий благодатный огонь.
Национальное достояние
Ну и последний момент – по очередности, а не по значению. Республика Калмыкия – одно из самых доступных в нашей стране мест для того чтобы открыть для себя этнический туризм. Здесь даже можно остановиться на ночь в калмыцкой кибитке – вариации монгольской юрты, только более высокой, стройной, без внутренних перекладин. В расположенном в поселке Адык этнохотоне (то есть этнографическом поселении) стоят несколько таких кибиток, причем одна из них музейная. Калмыцкие головоломки и буддийские тханка, флейты и домбры можно и нужно не только рассматривать, но и трогать, а национальные костюмы и доспехи еще и мерять. А еще это лучшее место для того, чтобы попробовать такое коронное степное блюдо кочевников, как кюр – барана, приготовленного в собственном желудке в земляном очаге на кизяке. Это настоящий slow food, который готовится 15-17 часов – мясо становится настолько нежным, что натурально тает во рту.
Калмыцкую кухню легко найти во многих заведениях – как в Элисте, так и в придорожных кафе. Берики – крупные пельмени с бульоном. Дотур – суп из тушеных потрохов ягненка. Махан шелтяган – тоже суп, что-то вроде шурпы с бараниной на косточке. Хуурсн махн – обжаренная телятина с овощами и лапшой. Наконец, борцоги – жаренные в масле на сковородке пончики без начинки, которые принято подавать к знаменитому калмыцкому чаю, джомбе. И, наверное, это самое необычное сочетание вкусов для выходцев из центральной части России. Дело в том, что джомба – напиток на основе микса из зеленого и черного чая, молока, сливочного масла (!), соли, перца, лаврового листа, иногда и мускатного ореха. Напиток настолько наваристый, что его впору сравнивать с супом – оно и неудивительно, ведь задачей такой похлебки было не только утолить жажду, но и напитать силами для кочевий. Кстати, по одной из легенд его изобрели тибетские монахи для поддержания энергии во время поста.
Пожалуй, самое знаменитое заведение Элисты – «Легенда», где практически все меню состоит из калмыцких специалитетов (для большего погружения в контекст лучше заказывать столик в одном из оформленных в национальном стиле кабинетов). Другая интересная гастрономическая локация – ресторан «Уралан», тут даже подают отличные стейки из бактрийского верблюда. На стенах ресторана – подсвечиваемые панели с черно-белыми фотографиями Элисты в советское время, когда город еще назывался Степной. А во время экскурсии по интерактивному Музею кочевых народов можно попробовать чигян (кисломолочный продукт, напоминающий сладковатый кефир), кумыс и даже традиционную слабоалкогольную молочную водку арак.
Если же хочется получить «все в одном флаконе» – посетить хурулы, побывать в заповеднике «Черные земли», отдать должное национальной кухне и всласть нафотографировать знаменитые калмыцкие тюльпаны, лучше всего приезжать в республику на ежегодный апрельский Фестиваль тюльпанов. Он посвящен не только и не столько этим любимым всеми цветам, пестрым ковром покрывающим по весне калмыцкие степи, но и национальной культуре – в течение нескольких дней проходят концерты фольклорной музыки и соревнования по традиционным видам спорта, можно услышать горловое пение и песни джангарчи на мотивы народного эпоса «Джангар». Впрочем, в какое бы время года вы ни приехали в Калмыкию, гостеприимства, радушия и хлебосольства местным жителям не занимать – проверено на себе.
Полезная информация
Как добраться
Регулярные прямые рейсы из Москвы в Элисту авиакомпании «Азимут». Время в пути – около 2 часов.
Транспорт
В Калмыкии довольно большие расстояние между городами, так что лучше заранее договориться об автомобиле с водителем (проката авто в республике нет).
Где остановиться
Лучший вариант – отель «Марко Поло» в Городе Шахмат, с рестораном и лаундж-террасой.
Что привезти
В центре Элисты немало туристических магазинов, где продается буддийская символика – статуэтки, тханка, амулеты, а также прессованный калмыцкий чай нескольких видов. Еще более интересным сувениром могут стать футболки, худи и свитшоты местной марки Amyrkhan (@amyrkhan_brand), украшенные надписями на тибетском и необычном калмыцком алфавите тодо-бичиг.
Зарина Догузова
Руководитель Федерального агентства по туризму
«В последние годы Элиста динамично развивается – строятся дороги и инфраструктура, сады и школы, недавно была открыта долгожданная детская больница и появился скейт-парк. В связи с большим спросом в городе постоянно возводится новое жилье – и, кстати, цены на него уже довольно высокие. Больше внимания стало уделяться и благоустройству территорий – Элиста стала намного чище и опрятнее. Возрождается запрос городских жителей на национальную культуру – и общественные пространства теперь оформляются в традиционном стиле. Помимо Элисты изменения затрагивают и другие города и села Калмыкии, а также воздушную гавань Республики – международный аэропорт Элисты, который будет перестраиваться и расширяться.
Системно заниматься туризмом начали при Бату Хасикове, который возглавил Калмыкию в 2019 году. Хотя наследство ему досталось непростое – с дефицитным бюджетом, сложностями с водоснабжением и многими другими проблемами. Тем не менее, новой команде удалось привлечь внимание федерального центра и в сжатые сроки запустить несколько крупных программ и привести в регион ряд стратегических инвесторов.
Изменения коснулись и туризма. Совет по туризму республики возглавил сам Бату Хасиков, при котором биосферный заповедник “Черные земли” выиграл в конкурсе Агентства стратегических инициатив. Многое делается и для туристического продвижения региона – так, объект “Одинокий тополь” сумел победить в конкурсе “Российское дерево года – 2019”, в республику приезжают блогеры и журналисты, Калмыкия вошла в туристический железнодорожный маршрут, появились авиарейсы в Ростов, Минводы, Сочи, начали создаваться туристические кластеры, а также появился цифровой путеводитель по Элисте».