В Тунис пустят невакцинированных туристов из России

Станет как в Турции и Египте — даже проще!

Правительство Туниса с 15 февраля упрощает условия въезда туристов в страну — россияне, конечно, в их числе. В частности, будет отменен пятидневный карантин для непривитых, а вакцинированным путешественникам теперь не нужно делать ПЦР-тест перед вылетом.

Напомним, что сейчас Тунис признает все российские вакцины — россиянам достаточно предъявить прививочный сертификат с QR-кодом на английском языке, где указаны данные загранпаспорта. Дети до шести лет могут попасть в страну без всяких ограничений (не нужен даже тест).

Тунис: страна на все времена читать

Непривитые россияне также могут попасть в Тунис без проблем: достаточно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 48 часов до регистрации на рейс (подойдет и экспресс-тест, сделанный не более чем за 24 часа до регистрации).

Гостям Туниса следует иметь в виду, что в аэропорту прилета будет проводиться выборочное тестирование прибывших пассажиров, в том числе и детей до 6 лет. Путешественник с выявленным положительным тестом будет отправлен на пятидневную самоизоляцию в свой отель.

Миражи и реальность в Тунисе: маршрут читать

Сняв большинство ограничений, Тунис приблизил свои правила въезда к тем, что действуют сейчас в Египте и Турции (это главные конкуренты в борьбе за туристов). Единственное отличие – в сроках действия отрицательного ПЦР-теста (у Туниса это 48 часов, у Египта и Турции – 72 часа).

Также Турция принимает «справку переболевшего», а Тунис и Египет – нет. Зато Тунис, в отличие от Турции и Египта, признает не только «Спутник V», но вообще любые российские вакцины.