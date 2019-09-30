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Путешествия

В Венеции запретили торговлю дешевыми сувенирами

30 сентября 2019
Венеция
Фото: pixabay.com
Власти хотят защитить культурное наследие города.

Городской совет Венеции единогласно одобрил резолюцию, регулирующую коммерческую деятельность в популярном туристическом районе вокруг моста Риальто, площади Сан-Марко и Гранд-канала.

В этих районах будет запрещена продажа дешевых сувениров: миниатюрных пластиковых гондол, карнавальных масок, недорогих кожаных изделий, магнитов и многих других предметов.

«Нам нужно было дать сильный сигнал в защиту Венеции и ее традиций», – сказал мэр Луиджи Бругнаро.

Указ, принятый региональным советом, ограничивает открытие новых магазинов следующими категориями: элитная мода, книжные магазины, торговля и реставрация предметов искусства и антиквариата, коллекционирование монет и марок, драгоценные часы и предметы, мебель и дизайн, традиционные ремесленные изделия.

Критики резолюции утверждают, что новые правила наказывают малобюджетных туристов и рискуют сделать Венецию элитным оазисом для богатых и знаменитых.

В августе 2017 года в Венеции приняли «12 золотых правил поведения гостей». Туристам, как и самим жителям города, запрещено сидеть или лежать на тротуарах, бордюрах, мостах, парапетах и пешеходных дорожках, проводить пикники в общественных местах, нельзя купаться в каналах и фонтанах, ходить с обнаженным торсом или в купальнике, ездить на велосипеде, кормить голубей и других птиц. 

В 2019 году власти города ввели новый туристический налог, запретили круизным лайнерам заплывать в исторический центр города, а с сентября была начата борьба с курением.

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