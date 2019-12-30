В январе открывается новый терминал аэропорта Шереметьево

Расчетная пропускная способность терминала общей площадью 127 375 кв.метров составляет 20 млн. пассажиров в год. Терминал С соединен крытой пешеходной галереей с 5-уровневым паркингом на 2500 машиномест. В терминале предусмотрено 84 стойки регистрации и 160 кабин паспортного контроля; будут работать бизнес-залы «Малевич», «Шагал» и двухуровневый VIP-зал.

Открытие намечено на 17 января 2020 года, и это первый этап реконструкции. По словам генерального директора по управлению аэровокзальными комплексами аэропорта Дмитрия Кайгородова, в 2021 году в эксплуатацию также будет введен терминал С-2, рассчитанный на 10 млн. пассажиров. К 2022 году должны запустить железнодорожную ветку между Южным (терминалы D, E) и Северным терминальными комплексами (А, В, С), а в 2024 году начнется строительство еще одного терминала – G.