В затяжном автопутешествии двигателю приходится несладко. Мы знаем, как ему помочь

Основная задача присадки — защищать мотор и коробку передач от преждевременного износа, который чаще всего и становится следствием нещадной эксплуатации автомобиля в экстремальных условиях. Присадка состоит из микроскопических частиц керамики и химических активных веществ, «взвешенных» в минеральном масле. Любой двигатель — это, по сути, набор так называемых «пар трения», то есть металлических деталей, соприкосновения которых между собой, по возможности, следует избегать. От этого присадка Cera Tec и страхует.

Благодаря своему составу на основе соединений молибдена и вышеупомянутой керамики Cera Tec укрепляет стенки цилиндров и поверхности поршневых колец, минимизируя вероятность преждевременного износа двигателя. Эти свойства окажутся полезными даже при условии полного отсутствия заторов по дороге, допустим, к вожделенному морю, а если все же придется постоять в пробке, можно рассчитывать на заметную экономию топлива: страдания в ожидании очередного «окошка» не будут усугубляться тоской по вылетающему в прямом смысле слова в трубу бензине. А еще присадка уверенно противостоит летнему зною.

Ни один российский автопутешественник, отправившийся по трассе М-4 «Дон» к черноморскому побережью и красотам Крыма не застрахован от возможности застрять в каком-нибудь «бутылочном горлышке». Оказавшись в раскаленной пробке, мотор начинает просто задыхаться — ему не хватает кислорода, что провоцирует неполное сгорание топлива и, как следствие, лишний нагар на стенках цилиндров. Кроме того, двигатель постоянно находится на грани перегрева. Если в моторное масло своевременно добавлена присадка, такая дорожная ситуация пройдет для автомобильного «сердца» практически без последствий.