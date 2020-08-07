В затяжном автопутешествии двигателю приходится несладко. Мы знаем, как ему помочь
Сразу стоит оговориться, что предлагаемая германскими химиками методика разработана не только для путешествий и вполне может применяться и в размеренной жизни мегаполиса или сельской глубинки. Однако поскольку возможности этой методики весьма широки, она поддержит силовой агрегат даже в полном отрыве от цивилизации — конечно, если позаботиться об автомобиле немного заранее.
Основная задача присадки — защищать мотор и коробку передач от преждевременного износа, который чаще всего и становится следствием нещадной эксплуатации автомобиля в экстремальных условиях. Присадка состоит из микроскопических частиц керамики и химических активных веществ, «взвешенных» в минеральном масле. Любой двигатель — это, по сути, набор так называемых «пар трения», то есть металлических деталей, соприкосновения которых между собой, по возможности, следует избегать. От этого присадка Cera Tec и страхует.
Благодаря своему составу на основе соединений молибдена и вышеупомянутой керамики Cera Tec укрепляет стенки цилиндров и поверхности поршневых колец, минимизируя вероятность преждевременного износа двигателя. Эти свойства окажутся полезными даже при условии полного отсутствия заторов по дороге, допустим, к вожделенному морю, а если все же придется постоять в пробке, можно рассчитывать на заметную экономию топлива: страдания в ожидании очередного «окошка» не будут усугубляться тоской по вылетающему в прямом смысле слова в трубу бензине. А еще присадка уверенно противостоит летнему зною.
Ни один российский автопутешественник, отправившийся по трассе М-4 «Дон» к черноморскому побережью и красотам Крыма не застрахован от возможности застрять в каком-нибудь «бутылочном горлышке». Оказавшись в раскаленной пробке, мотор начинает просто задыхаться — ему не хватает кислорода, что провоцирует неполное сгорание топлива и, как следствие, лишний нагар на стенках цилиндров. Кроме того, двигатель постоянно находится на грани перегрева. Если в моторное масло своевременно добавлена присадка, такая дорожная ситуация пройдет для автомобильного «сердца» практически без последствий.
Трение в двигателе минимизируется за счет того, что керамические частицы заполняют собой имеющиеся в любой металлической поверхности шероховатости и тем самым препятствуют прямому контакту пар трения. А чем меньше трение, тем легче живется двигателю — в том числе и при длительных повышенных нагрузках, то есть монотонной работе на высоких оборотах. В такие условия можно поставить автомобиль, допустим, при путешествии по гористой местности.
Не секрет, что дороги в некоторых регионах России — в том числе и в наиболее привлекательных с точки зрения внутреннего автомобильного туризма — далеки от идеала. И дело даже не только в качестве дорожного покрытия. Скажем, основная транспортная артерия великолепного Алтая — Чуйский тракт — на всем своем протяжении имеет внушительные перепады высот, а если путешественнику захочется посетить чуть менее очевидные и чуть более заповедные места этого края, придется столкнуться и с ситуациями покруче.
Поверхностный слой, который образуют на стенках цилиндров керамические частицы присадки Cera Tec, сводит уровень преждевременного износа двигателя к минимуму. Между тем, именно ранним старением грозят автомобилисту затяжные штурмы горных перевалов и разнокалиберных «тягунов», когда выбор у водителя прост — или повышенные обороты, или никто никуда не едет. Cera Tec совместима со всеми имеющимися на российском рынке моторными маслами и предельно проста в применении. Еще один приятный бонус снижения уровня трения — уменьшающийся расход топлива. Это оценят все автомобилисты, перемещающиеся по российской глубинке, где заправочные станции порой разделяют многие сотни километров: число запасных канистр с топливом на борту можно будет уменьшить.
А еще присадка Cera Tec подходит для использования и в современных турбомоторах, двигателях с высокой степенью сжатия, с катализаторами и сажевыми фильтрами, и даже на дизельных автомобилях, столь уважаемых теми, кто предпочитает путешествовать при полном отсутствии дорог.
Любители исследовать самые потаенные уголки России, где нога человека если и ступала, то десятки лет назад, тоже не склонны щадить своих «железных коней». Попытка проехать на автомобиле там, где не осталось даже воспоминания о торном пути – например, по легендарной Бабиновской дороге Северного Урала, автоматически влечет за собой ударные испытания для двигателя и трансмиссии. И в этом случае помощь, которую оказывает мотору и коробке передач присадка Cera Tec, придется как нельзя кстати.
К слову, в таких путешествиях запросто можно повредить, к примеру, поддон картера, вообще лишив двигатель моторного масла. Если в силовой агрегат своевременно была залита Cera Tec, у путешественника появляется неиллюзорный шанс добраться до цивилизации без перспектив дорогостоящего капитального ремонта. Эффекта от разового применения Cera Tec хватает примерно на 50 тысяч километров пробега, и его действие сохраняется даже при замене моторного масла с промывкой (хотя эффект, конечно, лучше поддерживать регулярно).
Наконец, применение присадки сделает более комфортной вообще любую поездку на автомобиле – просто за счет акустики. Чем меньше трения, тем меньше требуется усилий двигателю, чтобы выполнять поставленные задачи, и, следовательно, мотор куда меньше шумит. А цена вопроса – 300 граммов концентрированного интеллекта немецких специалистов по высокопробной химии, своевременно залитые в силовой агрегат.
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