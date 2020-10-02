В Зоне отчуждения ЧАЭС появится первый веломаршрут

Власти Украины утвердили первый веломаршрут на территории Чернобыльской зоны отчуждения. Его общая протяжённость составит более 45 км. Маршрут пролегает от КПП «Зеленый мыс» через села Куповатое, Опачичи, Оташев и до деревни Плютовище. Сейчас власти занимаются устройством велотрека и площадок для отдыха.

Велосипедное сообщество Украины проверило маршрут, отметив уровень радиации на нём: по заявлению госпредприятия «Экоцентр», контрольные уровни возможного облучения не превышают норму.

Впрочем, не обошлось и без условий, обусловленных территорией — двигаться по маршруту можно группами с двумя сопровождающими; на время прохождения веломаршрута будет выделен специальный транспорт, который в случае необходимости поможет группам выбраться из зоны отчуждения.