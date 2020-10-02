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Путешествия

В Зоне отчуждения ЧАЭС появится первый веломаршрут

Михаил Сысоев
02 октября 2020
Алексей Глембоцкий
Заброшенная деревня в сердце Чернобыльской зоны отчуждения
Фото: Алексей Глембоцкий
Не обошлось и без условий его прохождения.

Власти Украины утвердили первый веломаршрут на территории Чернобыльской зоны отчуждения. Его общая протяжённость составит более 45 км. Маршрут пролегает от КПП «Зеленый мыс» через села Куповатое, Опачичи, Оташев и до деревни Плютовище. Сейчас власти занимаются устройством велотрека и площадок для отдыха.

Велосипедное сообщество Украины проверило маршрут, отметив уровень радиации на нём: по заявлению госпредприятия «Экоцентр», контрольные уровни возможного облучения не превышают норму.

Впрочем, не обошлось и без условий, обусловленных территорией — двигаться по маршруту можно группами с двумя сопровождающими; на время прохождения веломаршрута будет выделен специальный транспорт, который в случае необходимости поможет группам выбраться из зоны отчуждения.

Саркофаг Чернобыльской АЭС
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Следует понимать, что Чернобыльская зона отчуждения не находится под запретом на посещение — в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский отменил подобное ограничение, действовавшее с 1986 года. Это решение должно было ликвидировать очереди на КПП и лишить коррупционеров возможности наживаться на продаже билетов в Зону отчуждения. Также была разрешена видеосъёмка, и обещано улучшение мобильной связи на территории Чернобыля.

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