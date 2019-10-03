Вакансия мечты: туркомпании ищут любителей путешествовать

Туристические компании The Ski Week и The Yacht Week предлагают вакансии для любителей путешествовать. Они ищут двух людей, которые в течение 2020 года будут ездить в недельные туры и снимать фото и видео для соцсетей.

Компания оплатит все перелеты и проживание, а также будет выплачивать зарплату в размере 1800 фунтов стерлингов в месяц.

За время работы сотрудники посетят: Канаду, США, Австрию, Хорватию, Грецию, Черногорию и Британские Виргинские острова.

«Мы находимся в поиске двух креативщиков с непоколебимой страстью к путешествиям и стремлением производить невероятный контент. Вам необязательно быть опытным профессионалом, чтобы подать заявку, нужен лишь творческий взгляд и желание учиться. Большие личности и страстные рассказчики – это то, что мы ищем в наших официальных создателях контента», – сказал директор The Ski Week и The Yacht Week по маркетингу и технологиям Уилл Уикс.

Соискатель должен быть старше 21 года и иметь загранпаспорт. Заявки будут приниматься до 1 ноября.