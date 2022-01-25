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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
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Путешествия

Великобритания отменяет карантин для туристов из России

Анастасия Баринова
25 января 2022
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Вечерний Лондон: вид на Собор святого Павла.
Фото: Tymoshenko Alexey | фотохостинг nat-geo.ru
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Шотландия: замок Даннотар.
Фото: Alex Yurko | фотохостинг nat-geo.ru
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Белые скалы Англии. Саут-Даунс, Восточный Сассекс.
Фото: Алексей Мараховец | фотохостинг nat-geo.ru
При отсутствии вакцинации признанными ВОЗ препаратами будет достаточно только тестов.

Великобритания смягчает правила въезда с 11 февраля: все тесты и карантинные меры для привитых путешественников отменены. Нововведение распространяется на гостей из любой страны мира: главное – наличие сертификата о признанной ВОЗ вакцине. Поскольку российские препараты в этот список не входят, даже полностью привитые туристы будут рассматриваться как непривитые.

Но правила облегчены и для них.

Сегодня такие путешественники сдают три теста: перед вылетом, на второй и восьмой день пребывания. Их также ждет 10-дневный карантин, который можно сократить, получив отрицательный результат теста на 5-й день, но он не отменяет тест на 8-й день пребывания. С середины февраля такое количество тестов уйдет в прошлое: карантин не потребуется; из обязательных требований остается тест на COVID-19 перед вылетом, и еще один тест не позже, чем на второй день пребывания в стране.

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Ассоциация туроператоров России подчеркивает, что всем пассажирам вне зависимости от статуса вакцинации по-прежнему необходимо будет заполнить форму PLF (passenger locator form) в течение 48 часов до вылета. Зато нововведение распространяется не только на Англию, но на всю территорию Великобритании.

Люди, привитые зарубежными вакцинами, должны иметь соответствующий сертификат. Правительство подготовило список стран и указание документов, которые принимаются в качестве доказательств.

Многие страны также допускают въезд без теста тем, кто вакцинирован «Спутником-V»: среди них – Кипр.

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