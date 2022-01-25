Великобритания отменяет карантин для туристов из России

Ассоциация туроператоров России подчеркивает, что всем пассажирам вне зависимости от статуса вакцинации по-прежнему необходимо будет заполнить форму PLF (passenger locator form) в течение 48 часов до вылета. Зато нововведение распространяется не только на Англию, но на всю территорию Великобритании.

Люди, привитые зарубежными вакцинами, должны иметь соответствующий сертификат. Правительство подготовило список стран и указание документов, которые принимаются в качестве доказательств.

Многие страны также допускают въезд без теста тем, кто вакцинирован «Спутником-V»: среди них – Кипр.