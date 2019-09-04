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Путешествия

Вена возглавила список наиболее комфортных для проживания городов мира

04 сентября 2019
Вена
Фото: Pixabay
Вена, собор Святого Стефана. Фото: Дмитрий Ашаев
Собор Святого Стефана
Фото: Дмитрий Ашаев
Карлскирхе, Вена. Фото: Алексей Свирин
Карлскирхе, Вена
Фото: Алексей Свирин
Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета The Economist Intelligence Unit.

Индекс качества городской жизни составлен из 30 показателей, которые объединены в пять контрольных групп. Каждая из них – стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование, инфраструктура – определяет условия жизни в исследуемых городах. Суммарная оценка для каждого города также формируется по 100-балльной шкале.

В рейтинге-2019 столица Австрии набрала 99,1 балла, возглавив список второй год подряд.

На второй и третьей строчке расположились Мельбурн и Сидней. В топ-20 также вошли японская Осака, сразу три канадских города – Калгари, Ванкувер и Торонто – а также Токио (Япония), Копенгаген (Дания) и Аделаида (Австралия).

Москва в общем рейтинге, состоящем из 140 городов, заняла 68-е место. Киев расположился на 117-м.

В число худших для жизни городов вошли Каракас (Венесуэла), Алжир (Алжир), Триполи (Ливия), Дамаск (Сирия).

Подразделение журнала также опубликовало отдельно топ-5 городов, которые за последние пять лет больше всех улучшили свои показатели. В этом рейтинге на первом месте расположилась Москва. За ней следуют Белград, Ханой, Киев, Абиджан (Кот-д'Ивуар).

Исследования The Economist Intelligence Unit не учитывают стоимость жизни в конкретном городе и часто критикуются за чрезмерную англоцентричность. В рейтинге обычно доминируют города из Австралии, Канады и Новой Зеландии.

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