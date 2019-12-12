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Путешествия

Весна в Японии: сезон красоты

Кирилл Самурский
12 декабря 2019
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Цветущая аллея сакуры. Ивакуни, Япония
Фото: Даниил Коржонов
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Цветение сакуры в Токио
Фото: Антон Блохин
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Фото: Сергей Богомяко
Большинство стран земного шара в известном смысле похожи. Чтобы понять это, нужно всего лишь посмотреть на них с высоты — например, из иллюминатора самолета. Зачастую различить их бывает сложно даже опытному путешественнику: реки, горы, равнины, города, поля, деревни — все они будто скопированы друг с друга. Однако есть на свете страна, которая не похожа ни на какую другую — ни с земли, ни с воздуха. Эта страна — Япония.

Уже на подлёте к Японским островам видно, как калейдоскоп океанских волн и пейзажей проплывших в иллюминаторе стран сменяется чёткой организацией пространства. Одно из первых предложений изучающих японский язык звучит так: «Нихон-ва симагуни-дес», что означает «Япония — горная страна». И это так: 70% ее территории — это горы, и японцам нужно как-то компактно разместить на оставшихся 30 порядка 130 миллионов человек, промышленность, города, коммуникации и рисовые поля. Без точной организации пространства и способности к самоограничению тут не обойтись, поэтому Япония с высоты напоминает игрушечный макет, где нет места лишнему.

Чёткость и организованность у жителей Страны восходящего солнца наблюдается во всём: начиная от движения транспорта (опоздание скоростного поезда на минуту — уже почти катастрофа) и заканчивая межличностными отношениями. Японцы даже общаются разными формами языковых оборотов, в соответствии с позицией собеседника.

Когда в северной Японии заканчивается горнолыжный сезон, и в горах тает лучший в мире снег (лыжники и сноубордисты солидарны), внимание туристов и жителей страны переключается на юг. Зима на Японских островах мягкая, в главных туристических городах — Токио и Киото — снег случается редко, но уж если выпадает, то становится главной достопримечательностью. И вся Япония ждёт весны.

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Красная пагода (Курейто), город Фудзиёсида
Фото: Giuseppe Milo/flickr.com
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Святилище Тамаки, село Тоцукава
Фото: Roderick Eime/flickr.com

Как добраться до Японии

Из Москвы в Токио летают прямые рейсы Japan Airlines (JAL). Время в пути составляет 9,5 — 10 часов в один конец. Непосредственно до Окинавы из России прямых рейсов нет, но те же JAL доставят вас на острова за несколько часов из любого крупного аэропорта Японии.

Japan Airlines — первая японская авиакомпания, вышедшая на мировой рынок. В 2018 году JAL завоевала престижнейшую награду, победив в номинации «Лучшая авиакомпания в Азиатско-Тихоокеанском регионе по пунктуальности 2018». Авиакомпания на протяжении последних 5 лет признается самым стабильным победителем премии FlightGlobal. В 2019 году Japan Airlines получила награду TripAdvisor в категории «Лучшая авиакомпания 2019 года в Японии».

Читатели Nat-Geo могут воспользоваться промо-тарифом Japan Airlines:

При брони с 16 декабря 2019 года по 31 января 2020 года весенних перелетов (03.03.2020–30.06.2020) лучшая цена для эконом-класса Москва-Токио (возврат) — от 510 € с налогами и багажом.

Круглогодичный тариф для бизнес-класса также радует: лучшая цена — от 2.662 € с налогами и багажом.

Путешественники из Москвы и Владивостока могут воспользоваться соответствующими ссылками: Москва–Токио, Владивосток–Токио.

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Замок Химэдзи
Фото: mzagerp/flickr.com

Согласно древнему календарю, в Японии 72 коротких сезона, на которые мы, жители Запада, подчас и не обращаем внимания. Меж тем в понятие «весна» японцы вкладывает столько любви и теплоты, что становится немножко стыдно, когда ты не можешь отличить «гнездовье воробьёв» от «первой радуги». Но уж точно все знают, что такое цветение сакуры, приходящееся как раз между этими двумя периодами.

Для японца сакура в цвету подобна метафоре всей его жизни — мимолётная, но прекрасная. День стал дольше, а по улице можно ходить почти по-летнему. С замиранием сердца — и это не преувеличение! — жители японских островов ждут прогнозов о грядущем цветении этого дерева рода сливы, подрода вишни (тут уж сами решайте, что это — слива или вишня). Стоявшие всю зиму голыми деревья сначала покрываются пухом неопределённого светлого цвета, а потом за несколько дней превращают унылый серый пейзаж любого города в невероятный карнавальный вихрь всех оттенков розового. Редкий офисный работник не выберется в обеденный перерыв на улицу хотя бы на полчаса, чтобы прогуляться среди цветущих деревьев и импровизированных пикников. Ну, а в выходной день все места под особенно красивыми деревьями надолго оккупированы шумными компаниями.

Тысячу лет назад любоваться сакурой могли лишь приближенные к императорскому дворцу аристократы. По китайским представлениям о природе, любование цветущими деревьями и цветами может обогатить человека энергией ци, что и есть суть всего живого. Однако простолюдины были лишены этой возможности: каждую их минуту занимала работа. Но с течением времени и влиянием буддисткой философии понятие безусловной красоты и бренности бытия коснулось всех сословий — от аристократии до крестьянства. Как поётся в известной песне: «Сакура, сакура! То ли туман, то ли облако…»

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Белая цапля в цветущей сакуре
Фото: Елена Баврина
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Цветение сакуры
Фото: Raymond Ling/flickr.com

Ещё вчера все деревья были покрыты розовой пеленой, а сегодня на улице снежный вихрь из осыпавшихся лепестков. Как это созвучно буддизму: всё прекрасное мимолётно! Успеть увидеть и почувствовать красоту здесь и сейчас, а завтра будет поздно. Чтобы продлить красоту, в городах включают ночную подсветку наиболее эффектных садов. А в масштабах страны, благодаря протяжённости островов с юга на север, эту красоту можно наблюдать больше месяца, переезжая с Кюсю на Хоккайдо.

У этого явления есть и особый термин «ханами» (любование цветами[сакуры]), и официальный праздничный «День цветения сакуры», проводимый с 1992 года — 27 марта. Дата выбрана со смыслом: если слово сакура разобрать на слога, то первые два созвучны числам «три» и «девять», что при умножении даёт как раз 27.

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Ханами в действии
Фото: Михаил Воробьев

А когда отцветёт сакура, можно открыть купальный сезон, отправившись на самый юг японских островов — на Окинаву. В архипелаг Рюкю входит 98 островов и почти все полуторамиллионное население живёт на самом крупном — столичном острове — Окинава. В средние века королевство Рюкю было почти самостоятельным, но умело пользовалось политическими интригами, так что на протяжении веков не было понятно, под чьим оно господством находится — Китая или Японии. Окинавцы наравне с народом айну являются потомками древнего первобытного племени японского архипелага, когда Япония не была островами. Поднявшийся уровень мирового океана отрезал Окинаву от материка и превратил её в самобытный оазис с примесью китайско-японской культуры. Сейчас Окинава — это самое большое количество солнечных дней в году, самая высокая продолжительность жизни и, по уверению многих, самая расслабленная и непринуждённая атмосфера. 

Что в Окинаве особенного? Невероятно чистый белый мелкий песок, образованный из кораллов и ракушек. Океан неописуемого зелёно-голубого цвета, который поражает даже на фотографиях невысокого качества. Остров Такэтоми, пейзаж и архитектура которого не меняются тысячу лет. Иримотэ — единственный японский остров с субтропической флорой и фауной (здесь есть даже специальные дорожные переходы для диких кошек). Ни на что не похожая музыка. Местная водка. Другой язык. Другой мир.

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Pixabay

Путешествие с Japan Airlines

Добраться до любого острова Японии можно при помощи услуг JAL, компании с «5 звездами» по версии Skytrax — международным рейтинговым агенством по оценке авиакомпаний, основанным в 1989 году. Премия Skytrax «World Airline Awards» — признанный стандарт международной оценки авиакомпаний, а «5 звезд» — наивысшая оценка качества.

Перелет — это начало и конец путешествия в Страну восходящего солнца, которое должно соответствовать полученным в стране эмоциям. JAL подходит с соответствующим пиитетом к своим клиентам, предлагая им комфортный перелет: вопреки практике, используемой иными авиакомпаниями, Japan Airlines сократила количество мест в эконом-классе и разработала более тонкие сиденья чтобы сохранить больше пространства для ног. По версии Skytrax, кресла авиакомпании JAL SKY WIDER четыре раза за последнее пятилетие (2015, 2017, 2018, 2019) признаны лучшими креслами авиакомпаний мира. Немаловажно также упомянуть о питании, разработанном лучшими шеф-поварами, и развлечениями на борту — фильмам, играм, музыке, ракуго и манге.

Начните знакомство с чудесами Японии соответствующе, выбрав добросовестную и качественную авиакомпанию для своего путешествия.