Вьетнам продлил действие туристических виз застрявшим в стране россиянам до 31 декабря

«В соответствии с решением миграционных властей Вьетнама режим продления срока разрешенного пребывания для иностранцев, находящихся на территории СРВ по туристическим визам, пролонгируется до 31 декабря 2020 года», — сообщает в четверг Генконсульство РФ в Дананге.

Как отметили в дипмиссии, российские туристы, находящиеся во Вьетнаме по визам, срок действия которых истек во время пандемии COVID-19, могут покинуть республику до 31 декабря без штрафов, если прибыли после 1 марта или по безвизовому режиму (для граждан других стран).

В случае, если иностранный гражданин прибыл во Вьетнам по туристической визе до 1 марта, то ему при выезде из страны нужно подтвердить невозможность покинуть республику из-за ковида. Таким подтверждением может являться нота дипломатического представительства.

«Для получения "выездной" ноты вам необходимо за 3-5 дней до даты выезда прислать в ближайшее консульское учреждение письмо с подробным описанием вашей ситуации. Также необходимо указать ФИО, контактные данные, дату, вид транспорта и место пересечения границы, скан паспорта (основная страница, штамп о последнем въезде, виза) и скан приобретенного билета», — пояснили в Генконсульстве.

В дипмиссии напомнили, что упрощенный режим продления турвиз и выезда из Вьетнама иностранных туристов был введен властями временно в связи с ограничением регулярного транспортного сообщения между Вьетнамом и другими странами и отсутствием у туристов возможности своевременно покинуть страну. Начиная с лета, международное авиасообщение Вьетнама с другими странами постепенно восстанавливается.