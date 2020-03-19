Какие люди! Фоторепортаж из Корнуолла
Главной целью моей поездки была увидеть другую Великобританию. Не классический набор — Биг Бен, Гайд-Парк и Шерлок Холмс, а что-то иное, вдали от турпотока и традиционной суеты больших городов. Графство Корнуолл, расположившееся на юго-западе страны, вдали от всех признанных эпицентров туристического интереса, подходило для этой цели как нельзя лучше.
То, что поездка выйдет душевной, я понял сразу же, как только вышел из аэропорта и меня встретила Карен — хозяйка отеля, в котором мне предстояло остановиться.
Карен Колам, отельер и гид по графству Корнуолл, на фоне мини-отеля Residence at Bolenna. Фото: Александр Мазуров
Когда слышишь слово «отель», представляешь себе длинные коридоры с номерами по обе стороны, но никак не сельский дом под небольшое количество постояльцев. В The Residence at Bolenna у каждой комнаты — свой уникальный дизайн, всю мебель Карен подбирала сама на мебельных маркетах и аукционах, поэтому в отеле чувствуется прикосновение любящей руки, создающей ощущение домашнего уюта.
А еще именно Карен стала моим гидом по Корнуоллу, и это оказалось настоящей удачей. Было ощущение, что она знает не только каждый уголок каждого городка и деревеньки, по которым пролегал наш путь, но и каждого местного жителя.
Само по себе это крошечное рыбацкое поселение — мечта фотографа: роскошная бухта, мощеные улицы, прекрасно сохранившаяся архитектура XVIII–XIX веков. Но в этот день на Кельтском море случилась непогода, и на рыбном рынке не было почти ни души. Мы заглянули за одну дверь, затем за другую — и так пока не встретили Тома. Вначале тот даже немного испугался — настолько не ожидал увидеть здесь посторонних в такой день, но уже через пару минут мы общались, как старые знакомые.
А на этой фотографии Вэсс, владелица самой уютной пекарни в Порт-Айзаке, накормившая нас невероятно вкусным пирогом с патокой. Улыбчивая и приветливая, она с радостью болтала с каждым, кто заходил в ее пекарню.
Уэс, владелица пекарни «May Contain Nuts» в Порт-Айзаке. Фото: Александр Мазуров
Впрочем, дружелюбие здесь в принципе в порядке вещей. Тебе улыбаются на улице. С тобой начинает разговаривать человек в очереди, сосед по столику в пабе или просто прохожий. Особенно характерно это для небольших деревушек и прибрежных городов, где люди меньше торопятся и больше замечают друг друга чем жители больших городов.
Оливера мы встретили на обочине, где остановились, чтобы проверить все ли двери в машине закрыты. Слово за слово — и он уже готов позировать на фоне своего Лэнд Ровера. Трудно вообразить более британский портрет, верно?
Семья Оливера, фермера из Северного Корнуолла, управляет фермой Trevarthen Strawberry Farm между Порт-Айзаком и Уэйдбриджем, на протяжении многих поколений. Фото: Александр Мазуров
А вот портрет Флоренс. Она фермер, разводит высокогорную породу коров и все в своем хозяйстве делает сама. Она видела нас впервые в жизни, но сразу же пригласила домой выпить чаю.
85-летняя Флоранс прожила всю жизнь в гранитном домике рядом со своей фермой на вершине Бодмин Мур и только сейчас подумывает о том, чтобы уже наконец перестать заниматься разведением скота. Фото: Александр Мазуров
Впрочем, Корнуолл богат не только людьми. Резкие обрывы, свинцовое небо и глубокого синего цвета море — настоящая находка для фотографа. Особенно мне запомнилось место Уил-Коутс (Wheal Coates). Много лет на территории графства шла разработка месторождений полезных ископаемых, поэтому здесь осталось огромное количество шахт, плавилен и других следов добывающей промышленности. И руины некоторых из них находятся прямо на берегу. Огромные волны накатываются на утес, пытаясь смыть остатки шахты Уил-Коутс в море. Попытки раз за разом оказываются тщетными, но волны не сдаются, обрушиваются на сушу снова и снова, продолжая бой, который длится с начала XIX века.
Волны вообще играют важную роль в жизни корнуольцев. Почти на каждом пляже можно увидеть парочку ребят на досках в гидрокостюмах. Парень на фотографиях — это Беннет-Деревянная нога («Pegleg» Bennett), профессиональный серфер большой волны и детский инструктор. Казалось бы, ничего необычного, вот только у него с рождения нет одной ноги. Беннет просто ставит подходящий протез и продолжает заниматься тем, что любит больше всего.
Такие люди всегда невероятно вдохновляют — и такими историями нужно делиться. Именно поэтому, опустив объектив, я почувствовал, что везу домой не просто серию фотографий о Великобритании, но истории людей — имеющих силу быть открытыми, дружелюбными и продолжать заниматься любимым делом, несмотря на всевозможные преграды.
Как добраться
Перекресток всех основных дорог Корнуолла – это Труро, столица графства. Добраться до Труро можно практически из любого города страны на поезде или на автобусе. Например, путь из Лондона по железной дороге занимает от 4 часов 27 минут, а на автобусе – от 5 часов 45 минут. Свериться с расписанием и купить билеты можно здесь (поезд) и здесь (автобус).