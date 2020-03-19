Какие люди! Фоторепортаж из Корнуолла

Само по себе это крошечное рыбацкое поселение — мечта фотографа: роскошная бухта, мощеные улицы, прекрасно сохранившаяся архитектура XVIII–XIX веков. Но в этот день на Кельтском море случилась непогода, и на рыбном рынке не было почти ни души. Мы заглянули за одну дверь, затем за другую — и так пока не встретили Тома. Вначале тот даже немного испугался — настолько не ожидал увидеть здесь посторонних в такой день, но уже через пару минут мы общались, как старые знакомые.

А на этой фотографии Вэсс, владелица самой уютной пекарни в Порт-Айзаке, накормившая нас невероятно вкусным пирогом с патокой. Улыбчивая и приветливая, она с радостью болтала с каждым, кто заходил в ее пекарню.





Уэс, владелица пекарни «May Contain Nuts» в Порт-Айзаке. Фото: Александр Мазуров

Впрочем, дружелюбие здесь в принципе в порядке вещей. Тебе улыбаются на улице. С тобой начинает разговаривать человек в очереди, сосед по столику в пабе или просто прохожий. Особенно характерно это для небольших деревушек и прибрежных городов, где люди меньше торопятся и больше замечают друг друга чем жители больших городов.

Оливера мы встретили на обочине, где остановились, чтобы проверить все ли двери в машине закрыты. Слово за слово — и он уже готов позировать на фоне своего Лэнд Ровера. Трудно вообразить более британский портрет, верно?



Семья Оливера, фермера из Северного Корнуолла, управляет фермой Trevarthen Strawberry Farm между Порт-Айзаком и Уэйдбриджем, на протяжении многих поколений. Фото: Александр Мазуров

А вот портрет Флоренс. Она фермер, разводит высокогорную породу коров и все в своем хозяйстве делает сама. Она видела нас впервые в жизни, но сразу же пригласила домой выпить чаю.



85-летняя Флоранс прожила всю жизнь в гранитном домике рядом со своей фермой на вершине Бодмин Мур и только сейчас подумывает о том, чтобы уже наконец перестать заниматься разведением скота. Фото: Александр Мазуров

Впрочем, Корнуолл богат не только людьми. Резкие обрывы, свинцовое небо и глубокого синего цвета море — настоящая находка для фотографа. Особенно мне запомнилось место Уил-Коутс (Wheal Coates). Много лет на территории графства шла разработка месторождений полезных ископаемых, поэтому здесь осталось огромное количество шахт, плавилен и других следов добывающей промышленности. И руины некоторых из них находятся прямо на берегу. Огромные волны накатываются на утес, пытаясь смыть остатки шахты Уил-Коутс в море. Попытки раз за разом оказываются тщетными, но волны не сдаются, обрушиваются на сушу снова и снова, продолжая бой, который длится с начала XIX века.