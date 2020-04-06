Калейдоскоп эмоций: графство Корнуолл глазами тревел-фотографа

Ежегодно Корнуолл посещают около четырех миллионов туристов, и их число неуклонно растет. Интерес путешественников понять несложно: одни приезжают сюда, чтобы увидеть места, где зарождалась кельтская культура и легенда о короле Артуре, другие — за кулинарными изысками мишленовских шефов, работающих с выловленными в местных водах морепродуктами. Здесь можно почувствовать атмосферу мест, служивших вдохновением для выдающихся писателей и художников — например, Вирджинии Вулф и Уильяма Тёрнера; увидеть фантастические пляжи и бухты, побывать в знаменитом на весь мир театре под открытым небом Минак, построенном на отвесной скале — и это лишь часть того, что вобрал в себя Корнуолл за свою многовековую историю.

А еще Корнуолл — это люди, формирующие настоящий живой калейдоскоп, в который окунаешься с первых же минут. Экофермеры новой формации идут рука об руку с потомственными рыбаками, отельеры, управляющие крохотными аутентичными гестхаусами, пьют чай с представителями съемочных групп, приехавшими снимать здесь очередной фильм или сериал, а облюбовавшие эти места серферы после покорения новой волны делятся впечатлениями в уютной пекарне недалеко от рыбного рынка.