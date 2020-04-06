Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
VisitBritain

Калейдоскоп эмоций: графство Корнуолл глазами тревел-фотографа

06 апреля 2020
DSC03613.jpg
Статуя Короля Артура близ замка Тинтагель
Фото: Магомед Шапиев
DSC03627.jpg
Настоящее произведение искусства и один из самых фотографируемых объектов во всем Корнуолле
Фото: Магомед Шапиев
берег.jpg
Закат на побережье Дроскин-Пойнт, Корнуолл. На горизонте видны скалы Галл Рок
Фото: Магомед Шапиев
Фотозарисовки Магомеда Шапиева, сделанные в одном из самых аутентичных регионов Великобритании

Ежегодно Корнуолл посещают около четырех миллионов туристов, и их число неуклонно растет. Интерес путешественников понять несложно: одни приезжают сюда, чтобы увидеть места, где зарождалась кельтская культура и легенда о короле Артуре, другие — за кулинарными изысками мишленовских шефов, работающих с выловленными в местных водах морепродуктами. Здесь можно почувствовать атмосферу мест, служивших вдохновением для выдающихся писателей и художников — например, Вирджинии Вулф и Уильяма Тёрнера; увидеть фантастические пляжи и бухты, побывать в знаменитом на весь мир театре под открытым небом Минак, построенном на отвесной скале — и это лишь часть того, что вобрал в себя Корнуолл за свою многовековую историю.

А еще Корнуолл — это люди, формирующие настоящий живой калейдоскоп, в который окунаешься с первых же минут. Экофермеры новой формации идут рука об руку с потомственными рыбаками, отельеры, управляющие крохотными аутентичными гестхаусами, пьют чай с представителями съемочных групп, приехавшими снимать здесь очередной фильм или сериал, а облюбовавшие эти места серферы после покорения новой волны делятся впечатлениями в уютной пекарне недалеко от рыбного рынка.

Ilya8.JPG
Читайте такжеИдеальные соперники. Путешествие по Ливерпулю и Манчестеру глазами фотографа

Окунитесь в атмосферу Корнуолла в фоторепортаже тревел-блогера Магомеда Шапиева, отправившегося на юго-запад Великобритании по заданию Nat-geo.ru.

DSC03526.jpg
Пляжи Перранпорта — излюбленное место для прогулок жителей этого небольшого курортного городка на севере Корнуолла
Фото: Магомед Шапиев
DSC03551.jpg
Много людей приходит сюда, чтобы прогуляться с детьми вдоль береговой линии
Фото: Магомед Шапиев
DSC03517.jpg
И, конечно, эти места давно облюбованы серферами со всех концов Великобритании
Фото: Магомед Шапиев
DSC03620.jpg
Виды атлантического побережья между Перранпортом и деревней Сент-Агнес притягивают сюда множество фотографов
Фото: Магомед Шапиев
DSC04050.jpg
Остров Сент-Майклз-Маунт, на котором возвышается монастырь, построенный бенедиктинцами в XII веке. Попасть туда можно только во время отлива, идя по проложенной по дну залива каменной дорожке
Фото: Магомед Шапиев
DSC03765.jpg
Для настоящего музыканта капризы погоды не помеха! Рыбацкий порт в Пэдстоу, городке на северном побережье Корнуолла
Фото: Магомед Шапиев
DSC03461.jpg
А когда заходит солнце, Корнуолл расцветает яркими красками вечерних огней. Например, вот так сияет небольшой бутик-отель The Residence at Bolenna в Перранпорте
Фото: Магомед Шапиев
рекомендации
Телескоп

Тест: освоение космоса и поиск внеземной жизни

Звезда

Какие люди! Фоторепортаж из Корнуолла