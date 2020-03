Идеальные соперники. Путешествие по Ливерпулю и Манчестеру глазами фотографа

Немного найдется на свете мест, где свернув на соседнюю улицу, вы не просто перешли дорогу, но и переместились от мозаики с изображением Космического захватчика, которые делает француз Инвейдер, к эстампу американца Шепарда Фейри (того самого, что нарисовал предвыборный плакат Yes We Can для избирательной кампании Барака Обамы). А за следующим поворотом вас уже поджидает остросоциальный манифест от испанца Акселя Войда или работа, которую приписывают Бэнкси. И так пока хватит глаз и времени на прогулку. Постер-арт и тейп-арт, скромные граффити и муралы во всю стену, чего здесь только нет! Разве что скуки.