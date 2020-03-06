Идеальные соперники. Путешествие по Ливерпулю и Манчестеру глазами фотографа
Иэн Браун, чеканя шаг, удаляется от Эксчендж-Сквер. Место, откуда бывший вокалист The Stone Roses начинает свой путь в сторону рабочих окраин в клипе на песню Stellify, может стать отправной точкой одной из самых познавательных пеших экскурсий во всей стране. Буквально в двух шагах отсюда находится Северный квартал (район Northern Quarter) — грандиозная галерея уличного искусства под открытым небом. Работы звезд стрит-арта первой величины расположены здесь так близко друг к другу, что улицы напоминают импровизированный музейный зал.
Немного найдется на свете мест, где свернув на соседнюю улицу, вы не просто перешли дорогу, но и переместились от мозаики с изображением Космического захватчика, которые делает француз Инвейдер, к эстампу американца Шепарда Фейри (того самого, что нарисовал предвыборный плакат Yes We Can для избирательной кампании Барака Обамы). А за следующим поворотом вас уже поджидает остросоциальный манифест от испанца Акселя Войда или работа, которую приписывают Бэнкси. И так пока хватит глаз и времени на прогулку. Постер-арт и тейп-арт, скромные граффити и муралы во всю стену, чего здесь только нет! Разве что скуки.
Манчестер похож на огромный квест, пройти который до финала не так уж и просто. Хотя бы потому что жизнь в городе постоянно меняется. Столица промышленной революции, родина рейва, образец урбанизма и городского планирования — какую из граней ни возьми за основу, получишь полноценное путешествие, наполненное множеством открытий. Главное, пошире раскрыть глаза и уши.
В идеале в Манчестер следует приезжать, уже имея минимальный набор вводных данных, иначе некоторые местные загадки так и останутся тайной. К примеру, встречающиеся тут и там черно-желтые полосы — это не отсылка к пчелам, а цвета клуба The Haçienda, сделавшего Манчестер самым модным местом Европы в 1980-х. После открытия «Асьенды» количество абитуриентов, желавших поступить в городской университет было больше, чем студентов во всех ВУЗах страны. А сам город обзавелся именем Madchester (от английского mad — безумный).
И, о чудо, всемирная слава совсем не испортила местных жителей. Обращения из серии darling, dear, my love вы будете слышать здесь постоянно: в кафе, магазинах или даже на улице — и это чертовски приятно. В марине Нью-Айлингтон ко мне подходит Стивен. Похожий на хардкорного футбольного фаната, татуированный с ног до головы, простой, как кресло на стадионе, он пытается предостеречь меня: «Ты слишком близко подходишь к краю воды, дорогой. Здесь часто плавают лебеди, а они бывают агрессивны, словно болельщики „Ньюкасла“ после поражения от наших, имей в виду».
Подобного рода проявления заботы от совершенно незнакомых людей в итоге начинают восприниматься как норма. Достал телефон с навигатором — кто-нибудь непременно подойдет узнать, не потерялся ли ты, и подскажет короткий маршрут. Зашел в одиночку в паб — соседи за стойкой поинтересуются, все ли у тебя в порядке и не нужна ли компания. Обратился к кому-нибудь сам? Сперва услышишь обстоятельный ответ на свой вопрос, а потом еще и тонну инсайдерской информации о городе. Вместо стереотипной чопорности на северо-западе Англии меня встретило практически южное радушие, а при общении с местными проблемой стала не холодность, а здешние диалекты, особенно ливерпульский скауз (scouse). Хотя, возможно, все дело в привычке: все же интервью братьев Гэллахеров из манчестерского Oasis я слышал за свою жизнь куда чаще, чем интервью The Beatles.
Песни «ливерпульской четверки» сегодня потихоньку превращаются лишь в фон для неспешных прогулок по городу. Оно и понятно: ведь уже подросло поколение туристов, которые будут вспоминать молодость по песням условных Spice Girls или Эда Ширана. Таким магнитик на холодильник с фотографией Ринго Старра уже не продашь, приходится меняться. Нет, битловские Penny Lane или Strawberry Fields стоят на своих местах (в последний теперь можно даже попасть с экскурсией), на Мэтью-стрит по-прежнему открыт Cavern Club (а заодно Cavern Pub, Fab4 Museum, кафе Rubber Soul и King John), а в Альберт Докз — музей истории The Beatles, но сегодня в Ливерпуле в фаворе новые символы.
Главный из них — Суперламбанана. Гибрид ягненка и банана работы художника Таро Чизо стал неофициальным логотипом Ливерпуля в 2008, когда город был выбран культурной столицей Европы. С тех пор раскрашенные на разный манер скульптуры «разбрелись» по городу и разыскивать их не менее увлекательно, чем муралы в Манчестере.
Логичнее всего начать поиски с площади перед Музеем Ливерпуля, где стоят сразу три Суперламбананы. Сегодня это место — сердце города. Кроме футуристического здания музея, здесь находится архитектурный центр RIBA North, похожий на штаб-квартиру Дарта Вейдера из «Звездных войн», а чуть в стороне — филиал лондонской галереи Тэйт и вентиляционные шахты тоннеля Кингсвей, которые выглядят так, будто их телепортировали в этот викторианский город из далекого будущего.
Туда же, в грядущее, устремлен и сам Ливерпуль. Даже классические городские здания, стоящие вдоль одной из главных набережных Европы, обретают сегодня новую жизнь. Так, например, в бывшем офисе круизной компании Cunnard, сегодня открыт интерактивный музей British Music Experience. Кроме полной истории популярной британской музыки, вы найдете здесь еще и музыкальные студии, где можно самому поиграть на любом из инструментов, записать вокал или попробовать себя в роли диджея.
Самый модный и креативный район города — Baltic Triangle с дизайнерскими бюро, хипстерскими кафе и обилием творческой публики. Со многих муралов на вас смотрит главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп — да, вы в Мерсисайде, где футболом пропитаны даже капли дождя.
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» — самые титулованные команды в истории Англии, и футбольной соперничество занимает одно из важнейших мест в жизни двух городов. Оказаться в день дерби в одном из пабов нужно, даже если футбол для вас вообще ничего не значит. Воздух искрит, количество шуток в адрес соседей зашкаливает, но дальше иронии дело, как правило, не идет. Ведь, по сути, отношения ливерпульцев и манкунианцев напоминают отношения двух супругов, проживших бок о бок всю жизнь. Два непохожих города отлично дополняют друг друга во всем, и не случайно первая в мире железнодорожная ветка появилась именно здесь, навсегда связав Ливерпуль и Манчестер.
Как добраться
British Airways летает в оба города с пересадкой в Лондоне, а Finnair – в Хельсинки. Между Ливерпулем и Манчестером регулярно курсируют поезда (время в пути – 30 минут).
В эти дни мы вместе с Visit Britain запустили небольшую анкету для путешественников – хотим понять, как стать для вас еще интереснее и полезнее. Опрос занимает всего пару-тройку минут, пройти его можно здесь.