Идеальные соперники. Путешествие по Ливерпулю и Манчестеру глазами фотографа

И, о чудо, всемирная слава совсем не испортила местных жителей. Обращения из серии darling, dear, my love вы будете слышать здесь постоянно: в кафе, магазинах или даже на улице — и это чертовски приятно. В марине Нью-Айлингтон ко мне подходит Стивен. Похожий на хардкорного футбольного фаната, татуированный с ног до головы, простой, как кресло на стадионе, он пытается предостеречь меня: «Ты слишком близко подходишь к краю воды, дорогой. Здесь часто плавают лебеди, а они бывают агрессивны, словно болельщики „Ньюкасла“ после поражения от наших, имей в виду».

Подобного рода проявления заботы от совершенно незнакомых людей в итоге начинают восприниматься как норма. Достал телефон с навигатором — кто-нибудь непременно подойдет узнать, не потерялся ли ты, и подскажет короткий маршрут. Зашел в одиночку в паб — соседи за стойкой поинтересуются, все ли у тебя в порядке и не нужна ли компания. Обратился к кому-нибудь сам? Сперва услышишь обстоятельный ответ на свой вопрос, а потом еще и тонну инсайдерской информации о городе. Вместо стереотипной чопорности на северо-западе Англии меня встретило практически южное радушие, а при общении с местными проблемой стала не холодность, а здешние диалекты, особенно ливерпульский скауз (scouse). Хотя, возможно, все дело в привычке: все же интервью братьев Гэллахеров из манчестерского Oasis я слышал за свою жизнь куда чаще, чем интервью The Beatles.