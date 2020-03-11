Переходя на личности: несколько способов хорошо провести время с жителями Лондона

Пройтись по пабам
Паб — это вам не бар, исторические питейные заведения для Англии — национальное достояние и почти духовная скрепа. Они были и остаются центрами общественной жизни: кажется, вся британская история, литература и музыка были сделаны за пинтой доброго эля. Так что прогулка по пабам не безыдейный бар-серфинг, а самая что ни есть культурная программа: когда еще выпадет возможность махнуть кружечку там, где до вас это делали Шекспир, Черчилль, Леннон или, допустим, Орландо Блум? По лондонским пабам водят отдельные туры — и это, кстати, отличный лайфхак на случай, если вам неловко выпивать в одиночку. Впрочем, достаточно спросить любого человека у тяжелой викторианской стойки паба об истории этого заведения — и уже минут через десять вы будете окружены не незнакомцами, а новыми веселыми приятелями, которые наперебой рассказывают байки.
Куда пойти:
- Argyll Arms с красивыми викторианскими интерьерами и невероятно тихой для паба публикой;
- The Lamb & Flag, куда любил захаживать Диккенс;
- The Dove на берегу Темзы — здесь был написан знаменитый гимн «Правь, Британия!»;
- The Dog and Duck за углом от Trident Studios в Сохо, где записывали свои хиты чуть ли не все легенды британской музыки, а после шли в паб пропустить пинту-другую;
- Ye Olde Cheshire Cheese — известен с 1538 года и считается одним из старейших в Лондоне.
Рассмотреть лица улиц
Одной из столиц современного искусства Лондон делают не только отличные музеи и галереи, но и уличные художники, чьи работы давно перешли из категории «вандализм и хулиганство» в раздел «важные городские достопримечательности». Благодаря их неутомимому самовыражению многие районы и улицы города превратились в настоящие музеи под открытым небом, причем экспозиция меняется чуть ли не ежедневно. Неполиткорректные, наглые, талантливые и остроумные — они показывают, о чем на самом деле думают люди в Лондоне. Модные тренды, политические настроения, актуальные мемы — все это можно рассмотреть на стенах, самостоятельно или записавшись на тематический тур. Кстати, их часто проводят бесплатно, гиды рассчитывают лишь на чаевые, размер которых вы определяете сами. Найти такие предложения можно через интернет по запросу «free tour street-art London».
Куда пойти:
- Шордич — самый живописный район Лондона по части уличного искусства: здесь начинали Бэнкси и Джимми Си (их работы теперь аккуратно прикрыты пластиком, чтобы не выцветали).
- Брик-Лейн — улицу часто считают частью Шордича, хотя на самом деле это уже соседний район, впрочем, на количество интересного стрит-арта это не влияет. Еще один повод прогуляться по Брик-Лейн — многочисленные винтажные лавки и магазинчики старого винила.
- Тоннель Лейк-Стрит под вокзалом Ватерлоо, разрисованный сверху донизу, раньше был опасным местечком. Теперь здесь неоновый свет, хипстерские бары и модное иммерсивное шоу, а по четвергам проводят бесплатные мастер-классы по граффити.
- Кэмден-Таун — богемный район, известный блошиными рынками и магазинами, где обновляют гардероб все фрики, панки и готы Лондона. Стены здесь выглядят не менее впечатляюще, чем гуляющие мимо них персонажи.
Проследовать в парк
Большую часть своей жизни лондонцы проводят в режиме паркинга. Будучи крупным мегаполисом, город при этом остается одной из самых зеленых столиц Европы — в том числе потому, что местные жители удирают любимые сады и парки при любой возможности, проводят там свободные утра, вечера и обеденные перерывы, разложив лотки с обедом прямо на траве. Длинная линия Королевских парков тянется через весь центр города от Уайтхолла до Нотинг-Хилла, и в теплый день можно позволить себе плюнуть на все планы и отправиться на пикник в одном из них как настоящий лондонер: в наше время позволить себе никуда не торопиться — большая роскошь и редкое развлечение. С остальными развлечениями, впрочем, в общественных парках тоже все в порядке — чуть ли не каждый летний уикенд там проводят фестивали, концерты, бесплатные уроки йоги и танцевальные мастер-классы.
Куда пойти:
- Популярному у туристов Гайд-Парку местные предпочитают соседний Грин-Парк: здесь нет прудов, знаменитых мемориалов и статуй, зато летом ставят полосатые шезлонги, а у входа торгуют вкуснейшим мороженым.
- Луг Хемпстед (или просто Хес)- самый старый, большой и дикий парк города, по сути — просто огромная дикая пустошь, где нет идеальных лужаек, зато есть холмы, лес, полный ежей и оленей, пруды, в которых можно ловить рыбу, и озера, где можно купаться.
- Риджентс-Парк с его розариями и клумбами — один из самых красивых в Лондоне, а еще здесь предлагают насыщенную программу с бесплатными концертами, лодочными фестивалями и детской анимацией.
- Парк Вики, как ласково прозвали парк Виктории, любят за креативные детские игровые пространства, воскресные регаты старейшего в мире гребного клуба, любительские чемпионаты по крикету и общественный бассейн.
Перейти на рыночные отношения
Лондонские уличные рынки — не менее важные достопримечательности города, чем дворцы и соборы. Как ведут себя торговцы на продуктовых базарах и какие вещи выставляют на видное место на одежных маркетах, чем торгуют на «блошках» и к какому из лотков с уличной едой выстраивается самая длинная очередь — наблюдая за продавцами и покупателями, вы узнаете об истинном характере Лондона больше, чем расскажет любой путеводитель. А заодно сможете накупить действительно интересных и уникальных сувениров, перепробовать все локальные деликатесы и обнаружить, что слухи о молчаливых и неулыбчивых британцах сильно преувеличены. К тому же, стрит-фуд в здешних закусочных и микро-барах — самый, пожалуй, бюджетный способ утолить голод в этом недешевом городе.
Куда пойти:
- Боро-Маркет — колоритный фермерский рынок на Южном берегу Темзы действует с XIII века, и можно не сомневаться, что продаваемые здесь сыры, пироги с почками и черные пудинги выглядят примерно так же, как в те времена. Лучше приходить утром — здесь и позавтракаете.
- Кэмден-Маркет — не один, а сразу несколько расположенных по соседству дизайнерских рынков, где торгуют самыми странными и удивительными вещами, какие только можно отыскать в Лондоне. Особенно впечатляет Stables Market в бывших конюшнях у Риджент-канала.
- Ковент-Гарден — тут и богемные бутики с ресторанами авторской кухни, и беспорядочный блошиный рынок с забавными сувенирами, и площадные развлечения вроде бродячих циркачей, уличных музыкантов и оживших статуй.
- Молтби-Стрит-Маркет — грандиозная ярмарка уличной еды и мекка лондонских фуди работает в узкой щелочке между железнодорожным мостом и складскими ангарами с пятницы по воскресенье. Приходить следует очень голодными — и с наличными.
Найти проводника
Альтернативные экскурсии, которые проводят не профессиональные гиды, а обычные местные жители — возможность увидеть город с другой стороны: изнутри, а не через туристическую витрину. Такие находятся через агрегаторы и специальные сервисы — например, Tripser, WithLocals, GetYourGuide или AirBnb. И гулять с вами по городу могут отправиться совершенно невероятные персонажи. Например, ребята Beard & Bald устраивают прогулки по историческим пабам, в которых компанию вам составляют актеры и музыканты. А туры от Unexpected London — это интерактивные приключения со спецэффектами и продуманным саундтреком, и после окончания экскурсии гид еще и присылает вам краткое содержание своих рассказов, список мест, где вы были, плейлист, ссылки на фильмы об истории района и инстаграмы особенно понравившихся вам стрит-артистов.
Куда пойти:
- Хаммерсмит — респектабельный район, до которого редко добираются туристы, а зря: здесь очень красивая набережная вдоль Темзы со старинным цепным мостом (это его вы видите из иллюминатора, когда самолет заходит на посадку в Хитроу) и историческими пабами. В Хаммерсмите стоит заглянуть в идиллический Равенскурт-Парк, прогуляться по оживленной Кинг-Стрит и подняться на террасу театра Lyric — это любимое кафе местных жителей.
- Шордич интересен не только высокохудожественным стрит-артом, весьма бюджетными этническими ресторанами и дизайнерскими лавками. Если побродить по району и окрестностям, то обнаружатся театр, где впервые были сыграны шекспировские «Гамлет», «Ромео и Джульетта» и «Генрих V» (ну хорошо, табличка и тематическое граффити на доме, стоящем на месте прежнего театра), старинный собор, переживший Великий лондонский пожар, и паб в бывшей цирюльне, где джентльменам брил бороды Джек Потрошитель (ну, хорошо, предположительный Потрошитель).
- В Кэмден-Тауне концентрированное безумие арт-маркетов и Кэмден-Хай-Стрит с ее толпами фриков и неформалов — лишь одна из граней местной жизни. Если отойти чуть дальше, найдутся фешенебельные особняки в тихом парке, полном солнечных бликов и птичьего щебета (в одном из них жила Эми Уайнхаус), а отправившись на прогулку вдоль Риджентс-канала найдете хайтековские жилые дома в бывших газгольдерах и множество забавных боатхаусов: их хозяева радушны, зовут на борт и угощают кофе. Можно и вовсе отправиться в плавание — водные автобусы отбывают от шлюза под Стейбл-Маркет практически каждый час, можно пройти по всему каналу и сойти на берег в Маленькой Венеции.
- Брикстон называют «лондонским Гарлемом», но это не про опасность, а про колорит — здесь живут выходцы из стран Карибского бассейна, это крупнейшее афро-карибское комьюнити Европы, что очень чувствуется. У выхода из метро вас встретит огромный портрет родившегося здесь Дэвида Боуи работы Джимми Си — в Брикстоне вообще все хорошо с уличным искусством. А еще с бюджетными закусочными — самая высокая концентрация в колоритных торговых галереях Brixton Market и фудпарке Pop Brixton из старых грузовых контейнеров.
- Далстон — это примерно как Шордич до джентрификации: здесь все только начинается. Уличный Ридли-Роуд-Маркет еще не захватили хипстеры с баббл-вафлями и веганскими бургерами — оказавшись на этом внезапном лондонском Черкизоне сразу вспоминаешь, что Британия была огромной империей, потому что продавцы и покупатели вокруг торгуются и спорят на всех языках кроме английского. В Далстоне лучшие в городе турецкие кебабные (пока еще негламурные), самые честные секонд-хэнды (пока их не переименовали в винтажные бутики) и самые приятные цены в барах и пабах (самые интересные располагаются на крышах).