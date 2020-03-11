Переходя на личности: несколько способов хорошо провести время с жителями Лондона

Большую часть своей жизни лондонцы проводят в режиме паркинга. Будучи крупным мегаполисом, город при этом остается одной из самых зеленых столиц Европы — в том числе потому, что местные жители удирают любимые сады и парки при любой возможности, проводят там свободные утра, вечера и обеденные перерывы, разложив лотки с обедом прямо на траве. Длинная линия Королевских парков тянется через весь центр города от Уайтхолла до Нотинг-Хилла, и в теплый день можно позволить себе плюнуть на все планы и отправиться на пикник в одном из них как настоящий лондонер: в наше время позволить себе никуда не торопиться — большая роскошь и редкое развлечение. С остальными развлечениями, впрочем, в общественных парках тоже все в порядке — чуть ли не каждый летний уикенд там проводят фестивали, концерты, бесплатные уроки йоги и танцевальные мастер-классы.

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