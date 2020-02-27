Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №197, февраль 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Путешествия

Визы на Шри-Ланку вновь стали бесплатными

Анастасия Баринова
27 февраля 2020
sri-lanka-1250071_1280.jpg
Фото: pixabay.com
mask-3235633_1280.jpg
Фото: pixabay.com
sigiriya-3212452_1280.jpg
Фото: pixabay.com
dambulla-2516142_1280.jpg
Фото: lapping/Pixabay
sri-lanka-665484_1280.jpg
Фото: pixabay.com
polonnaruwa-2520424_1280.jpg
Фото: pixabay.com
Разрешение на въезд можно оформить на правительственном сайте.

Шри-Ланка — визовая для россиян страна, но разрешение на въезд можно получить бесплатно. Впервые такое решение было принято 1 августа 2019 года: тем самым правительство решило повысить привлекательности острова в глазах туристов из России и еще четырех десятков государств. Пилотный проект длился до 12 февраля 2020 года.

никита сердечный.jpg
Читайте такжеВизы на Шри-Ланку для россиян стали бесплатными

В январе кабмин анонсировал продление бесплатного въезда еще на три месяца, но официального постановления тогда принято не было, и с 1 февраля нынешнего года россияне снова стали платить за визу: $35 при оформлении онлайн, и $40 при получении визы по прибытию.

Лишь в последний день действия программы, 12 февраля 2020 года, поступило официальное постановление о выдаче туристам бесплатных виз. Получить их можно по прилету в аэропорту Коломбо или заранее оформить на сайте. Последний путь — более популярный: он позволяет избежать собеседования с пограничниками и экономит время.

По электронной или обычной въездной визе туристы могут находиться на Шри-Ланке не более месяца, но при необходимости срок пребывания можно увеличить до 90 дней.

По данным управления по туризму Шри-Ланки, за весь 2019 год на остров прибыло 86 549 российских путешественников, что на 34,2% больше, чем в 2018 году. Цифры 2019 года — рекордные за всю историю российского туризма на Шри-Ланке и превышают показатель докризисного 2013 года (47 265 туристов) на 84%.