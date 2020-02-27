Визы на Шри-Ланку вновь стали бесплатными

В январе кабмин анонсировал продление бесплатного въезда еще на три месяца, но официального постановления тогда принято не было, и с 1 февраля нынешнего года россияне снова стали платить за визу: $35 при оформлении онлайн, и $40 при получении визы по прибытию.

Лишь в последний день действия программы, 12 февраля 2020 года, поступило официальное постановление о выдаче туристам бесплатных виз. Получить их можно по прилету в аэропорту Коломбо или заранее оформить на сайте. Последний путь — более популярный: он позволяет избежать собеседования с пограничниками и экономит время.

По электронной или обычной въездной визе туристы могут находиться на Шри-Ланке не более месяца, но при необходимости срок пребывания можно увеличить до 90 дней.



По данным управления по туризму Шри-Ланки, за весь 2019 год на остров прибыло 86 549 российских путешественников, что на 34,2% больше, чем в 2018 году. Цифры 2019 года — рекордные за всю историю российского туризма на Шри-Ланке и превышают показатель докризисного 2013 года (47 265 туристов) на 84%.