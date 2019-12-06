Визы в Андорру будут отменены. Впрочем, по сути это ничего не меняет

5 декабря глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Андорры Мария Убах (Maria Ubach) подписали соглашение об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран. Документ вступит в силу через 90 дней с момента подписания.



Андорра расположена на юго-западе Европы, на восточных склонах Пиренейских гор между Францией и Испанией. Страна не входит в состав участниц шенгенского соглашения, но на ее территории разрешено пребывание с действующими шенгенскими визами, а также видом на жительство в одной из стран Шенгена. При желании посетить только Андорру граждане России могут обращаться за визами непосредственно в консульства Франции или Испании.



Зимой Андорра – популярное направление горнолыжного отдыха, летом – экскурсионного. Ее площадь – 467,63 км², это 178-е место в мире из 194-х. Своего аэропорта у карликового государства нет, ближайшие крупные аэропорты расположены в испанской Барселоне и французской Тулузе.



Именно по этой причине никакого облегчения от отмены виз россияне не ощутят: прилетев в одну из стран Шенгена, им придется перемещаться по их территории до границы с «безвизовой Андоррой» наземным транспортом, что без шенгенской визы невозможно.