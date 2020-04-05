Вкус (к) Грузии

А какое удовольствие – есть блюда, приготовленные Мариной, мы узнали уже очень скоро, сразу после короткой экскурсии по хозяйству. Для своей книги Карла записала рецепты Марины: паста из грецкого ореха, рулетики из баклажан и баклажаны по-домашнему. А еще Марина Куртанидзе – первая женщина в современной Грузии, которая стала производить в квеври и разливать по бутылкам для продажи собственное вино. Мы пробуем чинури 2015 года производства Iago’s Vine и после него – мцване того же года, от винодельни «МанДили», которой заправляет Марина вместе с подругой. После двух бокалов мне уже не хочется никуда уезжать – тем более, что стол буквально ломится от закусок.

Карла обращает мое внимание на скатерть с традиционными сине-белыми узорами: стилизованные изображения цветов, характерные восточные «огурцы» (орнамент под названием бута) и почему-то рыбы. «Я обожаю эти грузинские скатерти. Надо было найти для них место в книге», – задумчиво произносит Карла.



Iago's Wine. Андрей Паламарчук, Марина Куртанидзе, Карла Капальбо, Яго Битаришвили. Фото: Шота Лагазидзе

Гости Яго оставляют отзывы прямо на стене ресторана, маркером. Сотни имен, десятки городов – Витебск, Актау, Провидения, Таллин, Бристоль, Уфа, Нью-Йорк, Ижевск – надписи на русском, английском, испанском, украинском, литовском, иврите… Такая организация объединенных (едой и вином) наций.

– Три кита, на которых стоит грузинская кухня – это, во-первых, желтый цветок, который по-английски называется marigold, по-грузински квители квавили, во-вторых, семена кинзы и, в-третьих, уцхо сунели, по-английски blue fenugreek…

Утро. Мы ходим по рынку в Телави. Добродушный бородач Джон Вурдман на довольно чистом русском языке рассказывает мне о специях – заодно давая понюхать. Желтые цветы – это бархатцы, их высушенные и смолотые лепестки часто называют шафраном (ошибочно), или имеретинским шафраном (вот это уже получше). Уцхо сунели – пажитник голубой. Если смешать три ингредиента, получится тот самый хмели сунели, который продается в пакетиках в супермаркетах, – но покупать специи в пакетиках мой собеседник не рекомендует. Только на рынке – желательно таком, как здесь, в Телави.

Джон привез нас сюда не просто так: пока мы с Карлой смотрим по сторонам и фотографируем, он закупает продукты для своего ресторана с лирическим названием Pheasant's Tears – «Слезы фазана». В этом месте мы еще побываем.

– Впервые я приехал в Грузию как аспирант Суриковки. И был поражен красотой полифонического пения, – вспоминает Джон.



Джон Вурдман на одном из своих виноградников

Джон Вурдман – гражданин мира. Сын хиппи, начинающий художник, он в начале 1990-х отправился из Нью-Мексико в Москву – учиться живописи в традициях русского реализма (до сих пор, когда выпадает пару часов свободного времени, он выбирается с мольбертом на натуру – не теряет навык). В Грузии Джон сначала влюбился в пение, а потом в певицу – в 1999-м году он женился на Кето Миндорашвили, собирательнице музыкального фольклора. К тому моменту американец уже купил дом в Кахетии, в живописном городе Сигнахи. Сейчас Кето руководит народным ансамблем «Зедаши», который выступает в престижных залах по всему миру, а в перерывах между гастролями – в Сигнахи, перед счастливыми посетителями «Слез фазана» (Кето в заведении работает кем-то вроде арт-директора, а еще разрабатывает новые блюда для меню).

Однажды Джон писал пейзаж на винограднике и познакомился с его хозяином, Гелой Паталашвили. Опытный винодел увлек американца своим искусством.