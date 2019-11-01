В России турагентствам запретили организацию паломнических туров

В России вступили в силу поправки в закон о туристической деятельности, разграничившие деятельность турфирм и организацию паломнических поездок.

Также закон закрепил понятие «паломник» – физическое лицо, совершающее путешествие (поездку) для посещения мест религиозного почитания (паломничества) и объектов религиозного назначения, расположенных на территории РФ и за ее пределами.

Закон распространяется не только на православных, но и на мусульман. Согласно вероучению, каждый мусульманин хотя бы раз в жизни обязан совершить паломничество (хадж) в Мекку. Саудовская Аравия выдает каждой стране, где есть мусульмане, квоты на паломничество, которые нельзя превышать.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о паломнической деятельности в России 3 июля 2019 года. С учетом изменений в закон «Об основах туристской деятельности в РФ» его действие не будет распространяться на организацию паломниками собственных поездок.

Участники туррынка выступили против закона о паломниках из-за опасений снижения конкуренции. В частности, туристы и паломники теперь не смогут выбрать лучший для себя продукт, поскольку работа профильных туроператоров будет ограничена. К моменту принятия закона услугами турфирм пользовалось не менее 30 процентов паломников.